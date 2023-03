Migrar a la nube, el camino seguro para las empresas

La necesidad que tienen las empresas de digitalizarse se ve reflejada en el estudio “The Great Realization”, adelantado por ManpowerGroup, compañía líder en servicios innovadores de capital humano, en el que se demuestra que más del 80% de los empleadores han avanzado hacia la digitalización después de la pandemia, y que 1 de cada 3 organizaciones planean invertir en tecnología de inteligencia artificial (IA) durante el 2023.

Lea: Las mujeres solicitan mayor flexibilidad laboral

El proceso de migrar a la nube, también conocido como “Journey to the cloud”, ya no es una opción para las empresas: es una necesidad y cuanto más rápido se haga mejor. En la nube (Cloud), las compañías pueden albergar gran cantidad de datos y encontrar las herramientas apropiadas para gestionar y soportar el inmenso número de actividades que antes trabajaban de manera física y presencial y que ahora se han desplazado hacia la virtualidad. Además, al dar este paso logran que sus negocios crezcan de manera robusta y alcancen mercados globales.

Según el estudio “Cloud Computing Study 2022”, realizado por Foundry, empresa dedicada a los medios de comunicación tecnológicos y que mide las tendencias en el mundo de la computación en la nube, el 69% de las empresas han acelerado su migración a la nube en los últimos 12 meses y se espera que el porcentaje de compañías con su infraestructura IT en la nube pase del 41% actual al 63% en los próximos 18 meses.

Cinco beneficios de migrar a la Nube

Las organizaciones que deciden llevar sus activos digitales de servidores locales (On- premises) a servidores virtuales gozan de ciertos beneficios que se traducen básicamente en mayor flexibilidad, eficiencia y seguridad en sus procesos, y menores costos de funcionamiento.

Esta premisa la ratifica Ricardo Morales, director general de Experis, marca de ManpowerGroup experta en talento especializado en TI y soluciones de tecnología, quien asegura que “la computación en la nube es un modelo que le permite a las empresas manejar toda su información, sistemas, procesos y carga de trabajo a través de internet, lo que conlleva a una mayor flexibilidad y agilidad del negocio, reducción de costos y más capacidad de escalar e innovar”.

Conozca: La situación de Viva nos puso bajo presión con los proveedores: Ultra Air

Según el experto, hay muchas ventajas que tienen las empresas cuando migran a la nube, y algunas de las principales son:

Mayor Eficiencia: Automatizar cada uno de los procesos permite a las organizaciones simplificar la gestión y funcionamiento de nuevas aplicaciones, así como tener acceso remoto desde cualquier sitio y hora a los centros de datos que albergan toda la información, con solo una conexión a internet. Más flexibilidad y escalabilidad: Las empresas con servicios alojados en la nube cuentan con una capacidad de cómputo prácticamente ilimitada, que se adapta a sus requerimientos y a los de sus clientes en momentos en que se manipulan grandes volúmenes de información y que se conocen como picos de demanda. Es justo en esos momentos en los que las empresas pueden escalar el ritmo, aumentando o disminuyendo el uso de los recursos presentes en la nube. Para las compañías que siguen en la infraestructura tradicional, aumentar la capacidad de los servidores físicos les requerirá más tiempo, dinero y recurso humano. Ahorro de costos: Al invertir en la computación en la nube (cloud computing), las organizaciones ahorran dinero, ya que solo pagan por los servicios contratados y no tienen un costo fijo. Tampoco pagan por el mantenimiento del hardware y la actualización de las licencias de software, pues son sus proveedores de soluciones de tecnología quienes deben hacerlo. El dinero que las compañías se ahorran en este rubro lo pueden invertir en ampliar sus portafolios de productos o servicios para competir más efectivamente en el mercado. Más innovación y tecnología: Las empresas que cuentan con sus servicios en la nube pueden aprovechar mejor las tecnologías modernas, como son el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que no son sencillas de configurar en sistemas tradicionales. Alta seguridad: Las empresas que deciden invertir en la nube cuentan con sistemas muy seguros, en los que son necesarios códigos de identidad digital y de acceso para realizar y controlar las actividades que hacen los trabajadores y usuarios. Igualmente, reciben copias de seguridad de sus datos, las cuales se realizan periódica y automáticamente, y tienen filtros de seguridad y firewalls (cortafuegos) para contrarrestar los posibles ataques cibernéticos, que están de moda por estos días.

En definitiva, incursionar en la computación en la nube es el camino más seguro que tienen las organizaciones que desean transformarse digitalmente para ser más competitivas y brindar mejores productos y servicios a sus clientes. Todas pueden llevar sus activos digitales a la nube sin importar si son emporios empresariales o MyPymes; existe un modelo especial y único para cada empresa según sus necesidades.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion