¿Ha terminado la fiesta de las criptomonedas? Por supuesto que no

Algunos analistas apuntan que el final del cripto invierno ha llegado y que hay noticias positivas en el mercado de las criptomonedas que hacen pensar que la fiesta vuelve.

A finales de agosto, entre las 100 criptomonedas más populares hay dos que ofrecen rentabilidades por encima del 40%. Son THORChain (63%) y Toncoin (44%). También es cierto que hay tres que ofrecen rentabilidades negativas por encima del 30%: Compound (36%), GMX (31%) y Pepe (31%). Pero esto es normal en este mercado, tal y como saben los que hacen trading en criptomonedas.

El bitcoin (btc/usd) sigue siendo la principal referencia del mercado. En estos momentos tiene un precio de unos 27.300 dólares y acumula una revalorización en lo que llevamos de año del 64% (pierde cerca del 6% de su valor en agosto) aunque sólo sube alrededor del 35% en los últimos doce meses. En este periodo de un año ha marcado máximos en los 31.600 dólares y mínimos en los 15.500 dólares.

Si analizamos la evolución del Ethereum (eth/usd) la segunda gran referencia para el trading con criptomonedas, su precio actual es de unos 1.698 dólares, con máximos de doce meses en los 2.137 y mínimos en los 1.074 dólares. Su revalorización en lo que llevamos de año es del 41% a pesar de que en 2023 apenas se revaloriza un 8% y pierde un 7% en el último mes.

Por añadir un tercer caso, el XRP (XRP/usd) cotiza en torno a los 0,5253 dólares a finales del mes de agosto, lo que supone una revalorización del 58% a doce meses, pero del 53% en lo que llevamos de año. Y eso que pierde un 23% en el último mes. Sus máximos de las últimas 52 semanas estuvieron en los 0,9319 dólares, mientras que sus mínimos se situaron en los 0.3130 dólares.

Por lo tanto, es posible que el mercado de las criptomonedas se mantenga sin grandes cambios, pero parece también razonable pensar en que la principal referencia del sector, el bitcoin podría haber tocado fondo este año. Vamos, que el cripto invierno del bitcoin podría haber llegado a su fin.

Algunas estimaciones positivas para el bitcoin

Los expertos apuntan que hay dos factores que juegan a favor del bitcoin. Por un lado, se estaría produciendo una mayor adopción por parte de las firmas financieras tradicionales, algo que vendría explicado por el inminente lanzamiento de un fondo cotizado (ETF) sobre el bitcoin.

Por otro lado, en abril de 2024 se va a producir el cuarto halving del bitcoin, un evento programado en su software que hasta ahora (los tres eventos de halving anteriores) ha provocado subidas en los precios del activo.

Así, firmas como Adamant Research y Standard Chartered Bank indican que la fase de acumulación en el bitcoin seguirá hasta que rompa la horquilla de los 22.000-42.000 dólares para irse a nuevos máximos en torno a los 120.000 dólares en los próximos años.

Ya en abril, Standard Chartered Bank predijo que el cripto invierno llegaba a su fin y que esperaba al bitcoin en torno a los 100.000 dólares para finales de 2024. Según la entidad financiera estadounidense la crisis de solvencia en el sector bancario había mejorado la reputación del bitcoin como un activo escaso y descentralizado.

Además, jugaban a favor del bitcoin la mejora del entorno macroeconómico hacia los activos de riesgo gracias a que la Reserva Federal estadounidense relajaba su política monetaria, y el halving del bitcoin, previsto para el mes de abril de 2024.

Tras algunas bancarrotas en el sector en noviembre de 2022 como la de la plataforma de trading FTX, muchos inversores habían perdido la fe en las criptomonedas. Sin embargo, el interés de algunas empresas financieras en comercializar fondos cotizados (ETF) ha devuelto la confianza al mercado en general. Entre las firmas que apuestan por los ETF sobre el bitcoin se encontrarían Blackrock, Fidelity Investments, Invesco o Wisdomtree.

Juicios abiertos entre empresas del sector y la SEC

De hecho, esta última semana una corte federal ha desestimado las razones de la Securities and Exhange Commission (SEC) para denegar la comercialización de los primeros ETFs sobre el bitcoin, lo que despeja su futuro cercano.

Por otro lado, las firmas especializadas siguen luchando en el campo legal contra la SEC porque considera que los activos virtuales -aparte del bitcoin- son valores y ha denunciado a firmas como Binance, Coinbase o Kraken por vender estos valores sin registrarlos primero.

Si el caso abierto entre Ripple Labs y la SEC se cierra a favor de la primera y se considera que el token XRP no es un valor, o si el caso abierto entre la SEC y Coinbase sobre si los servicios de staking (préstamo de criptomonedas entre particulares) supone una venta de valores no registrados, tendrán serias implicaciones para el mercado y el trading de las criptodivisas.

El halving del bitcoin en abril de 2024

Otro asunto que ha puesto el bitcoin sobre la mesa es el próximo halving de la criptomoneda más popular del mercado. Este evento programado en el software del bitcoin desde su creación allá por 2009 supone que se reduce a la mitad el importe que se paga como recompensa a los mineros por verificar los movimientos de la blockchain.

En el caso de la blockchain del bitcoin, el halving se realiza cada 210.000 bloques, lo que sucede más o menos cada cuatro años y se acabará cuando la red haya generado los 21 millones de bitcoins que tenía programados.

La cuestión importante para el trading es que, al reducirse a la mitad el número de nuevos bitcoins que se generan, la oferta se reduce y los precios suben. Siempre y cuando la demanda de bitcoins se mantiene o aumenta. Esto resulta positivo para el trading con bitcoins. El mercado recuerda que en los halving anteriores, el precio del bitcoin subió antes y después del evento, lo que puede explicar la reciente subida del bitcoin.

Este cuarto evento del halving en el bitcoin tendrá lugar en abril de 2024 cuando la cadena alcance los 740.000 bloques (la media actual para cada nuevo bloque de datos es de uno cada diez minutos). A partir de ese evento, los mineros pasarán a recibir 3,125 bitcoins por bloque frente a los 6,25 anteriores.

El mercado no tiene la garantía de que los meses previos e inmediatamente y posteriores al halving en el bitcoin repitan los patrones de los halving anteriores, pero el ruido que genera pone en relieve la importancia del propio evento en el trading con criptomonedas.

Por si acaso, el mercado recuerda que en el último halving (mayo de 2020) los precios del bitcoin pasaron de los 6.877,62 dólares un mes antes del evento, hasta los 8.821 dólares en el momento de la rebaja. Tras el halving, el bitcoin sufrió unos meses de volatilidad, algo ideal para quienes hacen trading, y alcanzó los 49.504 dólares en mayo de 2021. Poco después marcó los que todavía son sus máximos históricos por encima de los 60.000 dólares en el mes de noviembre.

Como apunte, el bitcoin alcanzará los 148.000 dólares durante su próximo ciclo de halving (cuatro años) según la firma Pantera Capital.

La macroeconomía también juega un papel en el trading con criptomonedas

Otro de los aspectos que influye en el precio del bitcoin y los principales cripto activos sobre los que se hace trading es la macroeconomía. No en vano, si la economía estadounidense cae en recesión porque la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) yerra, el bitcoin se vería favorecido por tratarse de un activo seguro descentralizado (ajeno a los bancos centrales).

La Fed tiene los tipos oficiales en el 5,25% y podría no haber terminado las subidas que empezó en marzo de 2022 para luchar contra la inflación. Los últimos datos invitan a pensar que podría no haber subidas en septiembre, pero las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, hace unos días en la reunión de los bancos centrales en Jackson Hole no cerraron la puerta a nuevas subidas. En cualquier caso, se habla entre los expertos de que tendremos tipos altos más tiempo.

Esta es una de las razones positivas para el trading en bitcoin que esgrimen desde firmas tales como Adamant Research y Standard Chartered Bank. La inflación y los problemas del mercado de bonos hacen más atractivo el bitcoin. Pero cuidado, el bitcoin, y no el mercado de las criptomonedas en su conjunto.

Por último, como se está viendo en algunos países como El Salvador, las criptomonedas pueden ser muy útiles en naciones donde las divisas locales se deprecian con rapidez.

En resumen, la fiesta de las criptomonedas no ha llegado a su fin, al menos para el bitcoin, la principal referencia del mercado para quienes hacen trading con criptodivisas. Esta nueva fiesta vendría alimentada por las sentencias en los tribunales de Estados Unidos, el entorno macroeconómico (posible recesión en el país norteamericano), la llegada de instrumentos financieros como los ETFs o el halving del bitcoin en el mes de abril de 2024.

