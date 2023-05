Centro Intégrate de Cúcuta: Más de 14.301 servicios prestados en un año

Ángela Rosa Iriarte sonríe y dice que la atención que ha recibido en el Centro Intégrate de Cúcuta ha sido “excelente”. Nació en Caracas (Venezuela), pero lleva cuatro años viviendo en el barrio Santander de la capital nortesantandereana, desde donde fue referenciada al Centro Intégrate por una situación de salud.

Rosa buscó el Centro y desde este espacio logró iniciar su proceso de regularización, afiliarse al sistema de salud, hacer la encuesta del Sisbén y ahora está a la espera de una cirugía oftalmológica que necesita para curar unas cataratas que tiene.

“No recuerdo cuántas veces he venido, pero ya todos me conocen. Aquí me han atendido excelente”, cuenta.

Al igual que Ángela Rosa, otras personas migrantes, colombianas retornadas y de comunidades de acogida han recibido atención en el Centro Intégrate de Cúcuta, desde su apertura el 23 de mayo de 2022. Ya ha pasado un año desde ese día y en el espacio se han brindado 14.301 servicios a 11.451 personas.

Muy agradecida, Rosa dice que cada vez que pisa el centro encuentra en él un lugar con una amplia oferta de servicios integrales nacionales y locales, pero también que ha sido atendida por un grupo de trabajo que le brinda respeto, empatía, solidaridad, cariño y fraternidad. “Todos me han ayudado mucho, y estoy agradecida”, dice.

El coordinador del Centro, Virgilio Torres, explica que el Intégrate es liderado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Cúcuta y provee servicios de la oferta pública, pero también de la sociedad civil e información y referenciación a bienes y servicios de las agencias de cooperación internacional. La forma de atención es bajo la modalidad de ventanilla única y de centro integrado de servicio.

Detalla que las atenciones se hacen en estas áreas: regularización, educación, salud, orientación jurídica y psicosocial, empleabilidad, emprendimiento, Sisbén, orientación en ayuda humanitaria y Punto Visible de Migración Colombia.

Los Centros Intégrate responden a una estrategia nacional que nació de un trabajo de articulación entre Presidencia de la República, Cancillería y la cooperación internacional liderada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en asocio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y los gobiernos locales.

Esta apuesta concentra y facilita el acceso a la oferta de servicios institucionales en un solo lugar y de manera gratuita. Igualmente se ha convertido en un espacio donde se promueve la integración entre personas migrantes venezolanas, colombianas retornadas y las comunidades cucuteñas de acogida.

Hay que recordar que Norte de Santander cuenta con una población migrante de 334.940 (según cifras de Migración Colombia a corte de octubre de 2022), lo que representa el 11,57% del total de las personas provenientes de Venezuela con vocación de permanencia en Colombia.

Torres refiere que durante el año han hecho el ejercicio de escuchar a la población que acude al espacio para identificar las necesidades y han logrado adaptar una oferta de servicios según estos requerimientos.

Los servicios más demandados

En el Centro Intégrate de Cúcuta los servicios más demandados durante el primer año de operaciones, son los relacionados con orientaciones en salud, educación, emprendimiento, apoyo jurídico y psicosocial.

El coordinador del Centro Intégrate explica que de los 11.451 usuarios caracterizados, 7.490 vienen de Cúcuta; 264 del municipio Villa del Rosario; 144 de Los Patios y 27 del Zulia. Pero también reciben de Tibú, San Cayetano, Puerto Santander, Pamplona, Medellín; y desde Venezuela han llegado personas de Rubio, Ureña, Coloncito, San Antonio del Táchira, La Fría y otros municipios.

Se precisa que de las 14.301 atenciones brindadas en el Centro, la mayor referenciación se hizo a la Alcaldía de Cúcuta y sus secretarías, seguido por Migración Colombia, y agencias de cooperación. Es premisa en este espacio que la población que llega reciba una atención integral, por eso han conformado un equipo de trabajo de aproximadamente 12 personas, que se han apropiado de corazón del centro para brindar ayuda a quien la requiere.

El grupo atiende por orden de llegada de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 4:00 de la tarde en el segundo piso del Centro Comercial Las Mercedes, ubicado en la calle 5A con avenida 7 del centro de Cúcuta.

Este equipo de trabajo binacional se ha fortalecido y está comprometido con cada una de las personas que llegan al espacio, así como con el proceso de integración que se gesta en cada una de las áreas de atención.

Los 11 Centros Intégrate se encuentran ubicados en 9 ciudades del país, donde se concentran el mayor número de población migrante y colombiana retornada. Estas ciudades son: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Santa Marta, Riohacha y Bogotá.

Datos nacionales

La estrategia a nivel nacional ha atendido a 61.094 personas (corte a 30 de abril de 2023) en todos los Centros Intégrate, los cuales han ido abriendo de forma gradual desde mayo del año pasado.

Del total de personas atendidas, 38.032 han sido mujeres; 22.457 hombres; 63 intersexual y 542 no respondieron.

Al detallar sobre el rango de edad de las personas atendidas en todos los Centros sobresale que la mayor cantidad de población que recibieron estos espacios está entre los 29 y 59 años (47,4%), seguido de personas en el rango de edades de 18 a 28 años (21,7%) y de 6 a 11 años (10,1%).

Además, el 82,8% de las personas a las cuales se les prestó algún servicio son migrantes, el 13,7% hace parte de comunidades de acogida y el 3,5% es población colombiana retornada.

Estos espacios de atención, orientación, servicios y referenciación ya cuentan con historias, como la de Rosa, que representa la integración de esta población y visibiliza la migración como una oportunidad. Ella es una muestra de que la dedicación, el amor, el tiempo, el respeto y el trabajo por estas poblaciones valen la pena.

