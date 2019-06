Crisis migratoria, bomba de tiempo’

La cantidad de venezolanos en Colombia se aumentaría muchas veces en 2020, de acuerdo con las proyecciones de la crisis migratoria, que fueron presentadas n Medellín en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hasta el 15 de junio del presente año, la cifra de venezolanos en Colombia era de 1.300.000, pero según las proyecciones de la OEA, y si se mantienen las condiciones adversas en el país, se puede llegar a ocho millones de inmigrantes y refugiados en varios países en 2020.

Según este reporte, la crisis convierte esta situación en el segundo fenómeno migratorio más grande del mundo, solo superado por Siria.

El reporte estima que por hora 200 ciudadanos venezolanos salen de su país, unos 5.000 por día.

Estas condiciones convirtieron a Norte de Santander en el departamento con mayor cantidad de venezolanos en su patio, con unos 200.000 en los últimos cuatro años (el año pasado eran solo 82.000), de los cuales 40.000 están en Cúcuta, según cifras de Migración Colombia.

En Villa del Rosario, con 100.000 habitantes, se produjo en los tres últimos años el mayor incremento de población (23.000) por efecto del fenómeno migratorio.

Un problema adicional consiste en que la ayuda internacional para atender a estos migrantes es menos de 100 dólares por persona.

La ruta desde Venezuela a una ciudad latinoamericana o del mundo no es fácil. El documento señala que han fallecido 111 individuos durante sus cruces por las fronteras, ahogados en el río Táchira o por accidentes.

Ante esta situación, el alcalde exiliado y coordinador de la OEA de Migrantes y Refugiados venezolanos, David Smolansky Urosa, pidió que a OEA acoja la declaración de Cartagena de 1984, que dice que un refugiado es quien huye de su país. Así, los venezolanos serían refugiados.

“Esta declaración no es vinculante, pero queremos que este informe sirva para crear una declaración que cree un consenso regional para que al venezolano se le dé un estatus de refugiado”, dijo Smolansky.

“Esta crisis necesita tener dimensión global, no puede ser regional o subregional”, dijo Smolansky.

Este requerimiento lo argumentan en la cifra de que, de los 460.000 ciudadanos que han solicitado asilo, solo a 21.000 se les ha concedido

A juicio de los inmigrantes, Colombia es el país donde mejor trato han recibido, a tal punto que el Gobierno ha dispuesto de medidas especiales, como permisos transitorios de movilidad, permiso especial permanente, tarjeta de movilidad fronteriza, para permitirles la libre movilidad y ocupación, además, de programas sociales en los que se les ha asistido con alimentación y albergue transitorio a los que lo han necesitado.

“No puedo decir lo contrario: Colombia nos han dado trato de reyes y nos ha acogido con dignidad”, dijo Flor María Gutiérrez, abogada, madre de tres hijos, que desde 2017 vive en Cúcuta.

El reporte también señala que los principales desafíos para los inmigrantes son el derecho a la identidad, la educación y la inserción en los mercados laborales, por lo que se hizo un llamado al sector privado para incluir a los migrantes.

Voces de preocupación

Para las autoridades locales la explosión migratoria que se proyecta para 2019 requerirá cinco veces el esfuerzo que hoy se hace para brindar atención a los venezolanos que llegarían al área metropolitana de Cúcuta.

El alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, precisó que es necesario que la inversión solicitada pase de la ayuda humanitaria a la generación de empleo en el municipio, porque hay muchos venezolanos que quieren venir a trabajar. “El municipio no aguanta un inmigrante más”, no obstante, ante este escenario enfatizó que es necesario poner a producir al que llegue, así sean venezolanos pendulares (que se regresan a Venezuela una vez trabajan en el país), para que le quede algo al municipio, porque de todo esto lo que le están quedando son problemas.

Para el padre David Cañas, coordinador de la Casa Divina Providencia, en La Parada, que brinda unos 4.500 almuerzos diarios a los venezolanos, si se cumplen las proyecciones se necesitarían el triple de los comedores que hoy atienden el servicio .

Hoy, el número de almuerzos que se brindan asciende a 9.000 diarios, pero se necesitarán 30.000 para cubrir la demanda de alimentación, dijo Cañas.

En el plano de la atención en salud, la crisis ahondaría considerablemente el servicio porque si hoy ya se tiene colapsada la consulta externa y las urgencias en Hospital Universitario Erasmo Meoz, así como las áreas de pediatría y partos, qué sería del servicio si se cumplen las proyecciones de venezolanos en el territorio nacional. “En dónde y con quién los atenderíamos”, dijo Andrés Eloy Galvis, subgerente de servicios de salud.

El concejal de Cúcuta, Bachir Mirep, dijo que el tema migratorio sigue siendo una bomba de tiempo porque aún no se sabe cuáles son los fondos que la comunidad internacional destinó para esta crisis, no se conoce de créditos ni se tiene una política internacional migratorio para controlar la situación. ‘Vemos un abandono absoluto y puede rayar en xenofobia si no se brinda la atención adecuada’.