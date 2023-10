Argentina quiere mantener la hegemonía sobre Paraguay

La selección argentina campeona del mundo buscará prolongar su buen arranque en las eliminatorias suramericanas cuando reciba el jueves a un equipo de Paraguay necesitado de sumar después de arrancar la ruta mundialista sin triunfos.

El encuentro se disputará este jueves a partir de las 6:00 de la tarde, en el estadio Monumental. El brasileño Raphael Clauss será el árbitro.

El astro de la selección argentina ha tenido muy pocos minutos de juego después de su participación estelar con el gol del triunfo para el 1-0 sobre Ecuador en la primera fecha de la eliminatoria, y ya no jugó contra Bolivia (3-0), para luego faltar en cinco cotejos en Inter Miami en la MLS estadounidense, con apenas 72 minutos disputados en el último mes.

Tras ser reemplazado contra Ecuador el 7 de septiembre pasado, una situación que encendió las alarmas porque es sabido que a Messi no le gusta dejar la cancha antes del pitazo final, el propio capitán de la albiceleste advirtió que "no será la primera vez que no juegue todos los minutos".

En principio, Messi se entrenó de manera normal el martes y sin evidenciar molestias.

"Desde que llegó a la selección (Messi) se entrenó con toda normalidad. Se lo ve bien, muy contento. Es muy positivo que esté bien", dijo su compañero 'Cuti' Romero. De todas formas aún no está confirmada su titularidad.

Plan alternativo sin el capitán

En caso de que Messi no esté disponible para jugar, Argentina deberá elaborar un plan alternativo sin su mayor figura, algo que ya sucedió en la segunda fecha, cuando se impuso sin problemas a Bolivia por un rotundo 3-0 en La Paz.

"Es siempre muy importante que [Messi] esté en cada partido, pero si no puede estar tenemos excelentes jugadores que pueden ayudar. Obviamente, estamos hablando del mejor jugador del mundo y lo vamos a sentir cuando no pueda estar, pero ya demostramos ante Bolivia que sin él también tenemos un gran equipo y vamos a competir", acotó 'Cuti' Romero.

La ausencia del escudero Di María

Más allá de la situación de Messi, Argentina tendrá al menos una baja de peso con la ausencia de Ángel Di María, muchas veces decisivo con su velocidad y capacidad para penetrar defensas rivales, y que en principio será reemplazado por Nicolás González, de muy buen momento en la Fiorentina italiana.

Argentina, además, no contará con otros alternativos habituales como Paulo Dybala, Lisandro Martínez, Ángel Correa y Juan Foyth, todos con problemas físicos.

Las urgencias de Paraguay

Enfrente del campeón del mundo estará una selección de Paraguay que empezó en baja forma el camino al Mundial en Norteamérica, con un discreto empate 0-0 en Asunción contra Perú y una derrota en Venezuela (0-1), resultados que terminaron por costarle la salida al DT argentino Guillermo Barros Schelotto.

Su reemplazante es otro entrenador argentino, Daniel Garnero, con una larga trayectoria en el fútbol guaraní, en su primer partido al frente de la Albirroja podría disponer un dispositivo 4-1-4-1 para tratar de frenar a Argentina.

La nueva apuesta para sorprender

Para tratar de resolver la anemia ofensiva, Garnero convocó a Adam Bareiro, que lleva 16 tantos en 42 cotejos con San Lorenzo de Argentina, pero no había sido tenido en cuenta por el 'Mellizo' Barros Schelotto.

La gran figura paraguaya es el volante Miguel Almirón, de gran rendimiento en el inglés Newcastle, que viene de golear al PSG francés (4-1) con un tanto suyo por la Liga de Campeones de Europa.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández - Lionel Messi o Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González.

DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Miguel Coronel - Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Matías Espinoza - Miguel Almirón, Álvaro Campuzano, Richard Sánchez y Ramón Sosa - Adam Bareiro.

DT: Daniel Garnero.

Para tener en cuenta

20 duelos por eliminatorias

6 victorias argentinas

3 victorias paraguayas

11 empates

