Bobby Charlton, otra leyenda del fútbol que se marchó para siempre

A la entrada del estadio Old Trafford, reposa un monumento con del exgoleador Bobby Charlton y los jugadores; George Best y Denis Law.

'Inmortalidad futbolística

Superviviente del accidente aéreo de Múnich, que terminó con la vida de ocho de sus compañeros en el Manchester United en 1958, logró reponerse de esa terrible prueba para conquistar el Mundial con Inglaterra en 1966, y dos años después la Copa de Europa con el United.

Reputado por su excepcional golpeo de balón, el ganador del Balón de Oro en 1966 se convirtió también en un símbolo de la elegancia y del espíritu deportivo.

Nacido en Ashington, una localidad obrera del nordeste de Inglaterra el 11 de octubre de 1937, Bobby Charlton fichó por el United con 15 años.

Bobby Charlton disputó 758 partidos y marcó 249 goles con el Manchester United, con el que debutó en 1956. Dos récords vigentes durante décadas hasta que fueron superados por Ryan Giggs y Wayne Rooney respectivamente.

Charlton ganó tres títulos de liga y una FA Cup en Old Trafford, y tras dejar el United en 1973 y convertirse en entrenador del Preston, regresó a Old Trafford once años después como director del club. En 1994 fue nombrado Sir por sus servicios al fútbol en 1994.

Con Inglaterra conquistó el Mundial-66 junto a su hermano Jack, fallecido a los 85 años en 2022. Vistió la elástica inglesa en 106 partidos, en los que marcó 49 goles.

La reacciones en el no se hicieron esperar en el mundo del fútbol, que llora la muerte de Charlton.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, valoró el legado que dejó Charlton para el fútbol. "Lamentamos la pérdida de uno de los campeones del mundo de 1966 y una leyenda del fútbol, cuyo impacto en el fútbol abarcó generaciones", dijo Infantino.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que estuvieron cerca de él, sus excompañeros de equipo, la 'Football Association' y el Manchester United. Descanse en paz".

La plantilla del Manchester United tributó un minuto de aplausos en memoria de Charlton antes del inicio de su partido de la Premier League en la cancha del Shefield United.

Gary Lineker, antiguo delantero inglés del FC Barcelona entre otros, y actualmente comentarista en la BBC, afirmó que, en su opinión, Charlton fue "el mejor futbolista inglés de la historia". "Puede que ya no esté no nosotros pero tendrá la inmortalidad futbolística", agregó.

"Todo comenzó con Sir Bobby. Sir Bobby fue la razón por la que tuve la oportunidad de jugar en el Manchester United", escribió, por su parte, David Beckham en Instagram.

Para tener en cuenta

1956 debutó en la Liga inglesa

758 partidos disputó Bobby Charlton

249 anotó goles con el Manchester United

106 partidos jugó con la selección de Inglaterra

49 goles anotó con la selección

