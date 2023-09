Colombia visita a una Chile llena de dudas en las Eliminatorias

En ocho visitas a Santiago, de Chile, por Eliminatorias mundialistas, la Selección Colombia ha conseguido dos triunfos (3-1, en septiembre de 2012 y 1-0, en septiembre de 2000) y tres empates.

Septiembre parece ser el mes de la buena suerte para la tricolor, pues el 5 de septiembre de 1993, también goleó a Argentina en las eliminatorias al Mundial de USA 94, en uno de los hechos históricos más grandes del fútbol colombiano.

Pero del mismo modo, un 11 de septiembre de 2008, en una tarde negra para la tricolor, rumbo a las eliminatorias al Mundial de Suráfrica 2010, Chile se impuso (4-0), equipo que en ese momento era dirigido por Eduardo Lara.

Estadísticas que son cosas del pasado, pero hoy la selección en manos de Néstor Lorenzo, discípulo de José Néstor Pékerman, tiene un presente esperanzador, no solo por lo hecho durante los partidos amistosos, sino por la primera victoria lograda en el inicio de la eliminatoria frente a Venezuela.

Colombia en la era Lorenzo, acumula nueve partidos sin perder, siete triunfos y dos empates.

Partido difícil

Este martes, a las 7:30 de la noche, colombianos y chilenos vuelven a rivalizar en una nueva etapa por el clasificatorio al Mundial de 2026.

El seleccionado austral viene de caer ante Uruguay, en un partido con muchos cambios por algunas bajas por lesión, sin embargo, para el juego de esta noche, el técnico Eduardo Berizzo espera tener una mejor estrategia para superar a Colombia.

Una derrota ante los cafeteros le podría costar el puesto a Berizzo, pues la afición chilena no está del todo contenta con el trabajo del gaucho.

“En una eliminatoria compleja como esta, lo importante es tener claro el objetivo, seguir trabajando, mentalizándonos. Tenemos un partido importante, jugamos en casa, intentaremos ganarlo”, aseveró el entrenador de los chilenos.

Por su parte, Colombia, que tuvo algunas dificultades en su estilo de juego para derrotar a Venezuela, llega con la tranquilidad de haber sumado tres puntos en la primera jornada, con un grupo renovado.

El equipo no pudo entrenar bien en la cancha de Colo-Colo por la fuerte lluvia que cayó ayer.

Colombia enfrentará a una selección chilena que sigue dependiendo de los últimos cartuchos de la generación dorada, que alzó la Copa América en 2015 y 2016, sus únicos títulos internacionales.

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo apenas dio muestras de buen funcionamiento frente a los venezolanos.

Luis Díaz, extremo del Liverpool inglés, llamado a ser la figura colombiana en el largo camino hacia el Mundial de Norteamérica, no anotó ante la ‘Vinotinto’, pero pintó la cara de sus rivales con un poco de ‘magia’.

Frente a Venezuela, Lorenzo vio a un equipo en crecimiento. "Uno crece cuando gana, no cuando pierde, porque aprende qué hacer para no perder, pero no crece", analizó.

Tenemos "mucho que mejorar ante Chile, sobre todo la salida y las triangulaciones, tienen que ser más precisas", agregó el estratega.

Para enfrentar a Chile, la tricolor deberá contar con volante armador, que no tuvo en los primeros 45 minutos contra Venezuela, donde el punto clave será la posesión de la pelota y no permitir que Chile lo presione tanto.

Para tener en cuenta

16 enfrentamientos por eliminatorias tienen las dos selecciones.

6 triunfos cafeteros.

4 triunfos chilenos.

6 empates.

2 victorias ha conseguido Colombia en territorio chileno.

