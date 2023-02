Colombia, ya clasificada al Mundial, igualó con Brasil en el Sudamericano

¡Colombia es mundialista! La Selección Sub-20 logró su clasificación al Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia entre mayo y junio luego de verse beneficiado del empate entre Venezuela y Ecuador. En su duelo contra Brasil igualó 0-0 desaprovechando un penal por parte del capitán Gustavo Puerta.

En la última fecha, Colombia definirá el futuro de Venezuela mientras que el título quedará en manos de Uruguay o Brasil, que tendrán el duelo de la jornada.



Lea además: El hermano de Messi "se ha disculpado, no hay que darle importancia", dice Laporta

Partido lleno de choque

El duelo entre brasileros y colombianos, que ya habían empatado 1-1 en la fase de grupos disputada en Cali, estuvo picado desde los primeros minutos con entradas fuertes de ambos elencos. En 25’, Marlos Gomes y Arthur ya se encontraban amonestados por Brasil.

El mismo juego fuerte impidió que pudieran desarrollar y elaborar jugadas claras. Colombia se asomó al 16’ con un cabezazo de Jorge Cabezas, al 22’ un remate de Óscar Cortés y al 30’ con un tiro libre rastrero de Alexis Castillo Manyoma.

Los brasileros tuvieron una aproximación sobre el 44’ con un cabezazo a quemarropa de Andrey, que por fortuna pudo atajar Luis Marquines.

La calentura no bajó y le cobró factura a los brasileros. Sobre el 54’, el guardameta Kaique agredió a Alexis Castillo Manyoma mientras intentaba salir tras tener el balón en sus manos, provocando un penal totalmente evitable.

El capitán Gustavo Puerta tomó el balón, pero ejecutó muy suave permitiendo que el cancerbero se reivindicara.

Le puede interesar: Atlético Nacional pegó primero en la Superliga ante el Pereira

Tras este golpe anímico, Colombia recibiría otro a los 5 minutos: por doble amarilla Jhojan Torres fue expulsado.

Pese a jugar cerca de 25 minutos con uno menos, Colombia no sufrió ante una Brasil que se vio incapaz de tener llegadas de peligro solamente un remate de Guillerme al 93'.

Próxima fecha: Domingo 12 de feb.

Ecuador vs. Paraguay (4:00 p.m.)

Colombia vs. Venezuela (4:00 p.m.)

Brasil vs. Uruguay (6:30 p.m.)



Síntesis:

Colombia: L. Marquines; E. Ocampo (R. Caraballo, 91'), K. Mantilla, F. Álvarez, A. Salazar; O. Cortés (J. Palacios, 77’), J. Torres, G. Puerta, A. Castillo (J. Castilla, 69’); J. Cabezas, M. Monsalve (D. Luna, 69’).

DT: Héctor Cárdenas

Brasil: Kaique; Patryck, Renan, Pedroso, Arthur; Biro (Stenio, 70’), Andrey, Marlon Gomes (Silva, 70’), Giovane (Andre, 70’); Alexsander, Vito Roque.

DT: R. Menezes

Tabla de posiciones:

1. Uruguay 12 pts (+6)

2. Brasil 10 pts (+5)

3. Colombia 7 pts (+3)

4. Venezuela 2 pts (-6)

5. Ecuador 1 pt (-4)

6. Paraguay 1 pt (-6)

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion