Cúcuta Deportivo ya podrá inscribir a sus nuevos jugadores

Eduardo Silva Meluk, presidente del Cúcuta Deportivo, le confirmó a La Opinión que este martes se pudo solucionar el bloque impuesto por FIFA para la inscripción de nuevos jugadores.

El máximo ente del fútbol mundial había bloqueado al motilón a razón de un reclamo de unas acreencias antiguas de una serie de técnicos y jugadores.

A la pregunta de si el equipo tuvo que hacer algún pago, el presidente reiteró que el Cúcuta no puede hacerlo por incumpliría el acuerdo de reorganización empresarial firmado en 2022.

“Todo se resolvió en escritorio. No puedo pagar así sean mil pesos, por eso se demoró tanto. No podíamos romper el acuerdo de reorganización, donde pague y se demuestre, me pueden cerrar la compañía por incumplir el acuerdo”, dijo el dirigente con pasado en Millonarios y Medellín.

El acuerdo de reorganización, que le permitió al Cúcuta salir del proceso de liquidación, se firmó por 14 años para el pago de un aproximado de 13 mil millones de pesos.

“Se resolvió con un comunicado de Superintendencia de Sociedades que le enviamos a FIFA. Tuvimos reuniones con abogados de FIFA y abogados Federación Colombiana de Fútbol en las que demostramos qué hay una normatividad donde los acreedores están aceptando el acuerdo de reorganización”, explicó Silva Meluk.

“Ya viajarán varios de los refuerzos a Manizales”, confirmó.



Cúcuta Deportivo jugará este miércoles contra Once Caldas en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Colombia. En la ida, el rojinegro venció 3-1 con goles de Jefry Zapata (2) y Jhonathan Agudelo.

¿Quiénes son los refuerzos?

Defensas: Hernán Pertuz, David Valencia, César Hinestroza, Julián Anaya y José Ampudia.

Volantes: Stalin Motta, Kevin Álvarez, Juan Pablo Díaz y Sebastián Yabur.

Atacantes: Joider Micolta y Yilmar Filigrana.

