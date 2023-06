El arquero Thibaut Courtois, molesto porque no le dieron la capitanía de la selección

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois, frustrado por no haber sido nombrado capitán el sábado contra Austria, decidió no desplazarse a Estonia con su selección para disputar un partido de clasificación a la Eurocopa de Alemania-2024, explicó este lunes el seleccionador Domenico Tedesco.

Por la ausencia de Kevin De Bruyne, capitán habitual, fue el delantero Romelu Lukaku el que lució el brazalete el sábado.

"Después del partido (contra Austria), Thibaut me dijo de repente que quería hablar conmigo y me dijo que volvía a su casa porque estaba decepcionado y se sentía insultado", explicó este lunes Tedesco.

"Para mí es el mejor portero del mundo. Lo aprecio, como portero y como ser humano. Estoy sorprendido porque se haya sentido ofendido y decepcionado", añadió el técnico alemán en rueda de prensa.

"En marzo decidimos que Kevin sería el capitán y que habría dos vicecapitanes: Lukaku y Courtois. Les hablé antes del partido debido a la ausencia de Kevin. Para Austria sería Lukaku el capitán y para Estonia Courtois. Este último me dijo tras el partido que ya no estaba de acuerdo", concluyó Tedesco.

'Celos profesionales'

Según los medios belgas, los compañeros del arquero del Real Madrid se sorprendieron por su decisión.

"Es una situación lamentable. Me gustaría que Thibaut estuviera ahí, pero el proceso del grupo es más importante. Y ahora se ha visto perturbado, habrá que buscar una solución", señaló este lunes el defensa Jan Vertonghen, el jugador con más partidos en la selección belga.

Sin Courtois, el portero de Bélgica contra Estonia el martes será Mats Sels, del Estrasburgo.

Horas después, el portero del Real Madrid, que festejó el sábado en Bruselas ante Austria (1-1) su 100º partido como internacional, dio su versión de los hechos y se mostró "profundamente decepcionado" con la actitud del seleccionador, nombrado tras el Mundial de Catar, de hacer públic "una conversación privada".

"Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Lamentablemente no conseguí mi propósito", declaró en un comunicado.

Courtois señaló que no exigió nada "en ningún caso" y que ha hablado con Lukaku para aclarar la situación, negando igualmente ningún enfrentamiento con algún compañero.

Por último, precisó que arrastra molestias en la rodilla derecha y que tras una revisión, los médicos del Real Madrid y de la selección belga tomaron "la decisión de abandonar la concentración".

