El Real Madrid y AC Milan pisan duro en cuartos de final de la Champions

El Real Madrid, vigente campeón europeo y plusmarquista de la competición con 14 títulos, y el Milan, que luce siete 'orejonas' en sus vitrinas, impusieron galones ante Chelsea (2-0) y Nápoles (1-0), este miércoles como locales en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

Ahora el Chelsea y el Nápoles, que terminaron con diez jugadores, deberán remontar el martes en sus estadios en la vuelta si quieren pisar las semifinales.

La ley del Bernabéu

Los goles de Karim Benzema (21) y Marco Asensio (74) ofrecen una buena ventaja al Real Madrid ante un Chelsea que jugó con diez desde la expulsión de Ben Chilwell en el 59.

Un año después, día por día, del partido que dio el pase al Real Madrid a semifinales de la Champions frente al Chelsea la pasada temporada, el equipo blanco dominó al conjunto inglés, cuyo objetivo desde el principio fue intentar salir vivo del Bernabéu.

Lea aquí: El Manchester City y el Inter hacen la tarea, y se acercan a la semifinal de la Champions

Con una defensa de cinco hombres y el contraataque como principal arma, el equipo de Frank Lampard fue el primero, sin embargo, en dar un susto a la afición local en una gran carrera de Joao Félix, cuyo tiro atajó Thibaut Courtois (2).

Fue prácticamente la única ocasión en la que se vio al luso, cedido por el Atlético de Madrid, que poco a poco fue despareciendo del partido hasta ser sustituido por Trevoh Chaolobah (65), en medio de los pitos del Bernabéu.

Tras el sofocón inicial, el Real Madrid se hizo con el partido. Karim Benzema avisó con un disparo casi sin ángulo detenido por Kepa (12), antes de volver a aparecer para empujar a gol un balón que había dejado muerto sobre la línea su compañero Vinicius, tras rematar un centro de Dani Carvajal.

Ya en la segunda parte, Asensio, que había entrado por Rodrygo (71), recibió en la frontal del área un pase de Vinicius para soltar un disparo que se coló en la portería ajustado al palo.

"Estoy muy feliz, pero hay que mantener la calma porque hay otros 90 minutos y todo puede pasar, estoy contento por la ventaja, hay que intentar manejarla bien repitiendo el partido de esta noche", señaló el técnico blanco Carlo Ancelotti.

"La puerta sigue abierta, era un gran desafío y debemos intentarlo todo la próxima semana", dijo el nuevo entrenador del Chelsea Frank Lampard.

Maignan contra el entusiasmo

En San Siro el Nápoles salió entusiasmado, contagiado en la Champions del estado de excitación propio de un equipo que está a punto de reconquistar el Scudetto, que solo ganó con Diego Maradona en 1987 y 1990.

El carrusel de ocasiones del equipo dirigido por Luciano Spalletti duró 15 minutos, siendo la más peligrosa la primera, cuando no se habían alcanzado los 60 segundos. Pero al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, la gran revelación del fútbol europeo, le faltó malicia.

A continuación Mike Maignan, el flamante nuevo portero titular de la selección francesa, mostró galones con dos manotazos (4 y 11) a disparos lejanos de Anguissa y Piotr Zielinski.

El Milan poco a poco se fue asentando y dio el golpe justo antes del descanso (40): el español Brahim Díaz inició una cabalgada con un elegante gesto que dejó atrás a dos rivales y concluyó la jugada Ismaël Bennacer con un latigazo.

En el 74 el Nápoles perdió a Frank Anguissa, que vio la segunda amarilla por una entrada a Theo Hernandez, por lo que en la recta final se dedicó a minimizar daños.

Lea aquí: Falleció el exdefensa del Deportivo Cali, Miguel Escobar

Con solo un gol en contra, el equipo de Spalletti, que este miércoles no pudo contar por lesión con su mejor goleador Victor Osimhen, confía en la magia del estadio Diego Maradona para seguir soñando esta temporada.

"He visto una buena actitud de mis jugadores. No tienen experiencia internacional, no tienen la edad o no han jugado partido de esta importancia. Maignan ha hecho dos o tres intervenciones capitales", resumió Spalletti.

"La vuelta será un gran partido, con mucha tensión y emociones. Empezaron mejor que nosotros, nuestro juego de pases no era bueno y ellos fueron más agresivos. Luego estuvimos a la altura y vamos a Nápoles con gran confianza", dijo el entrenador milanista Stefano Pioli.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion