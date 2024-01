Estos son los finalistas de los premios The Best de la FIFA

Erling Haaland, ganador de cinco trofeos con el Manchester City en 2023, parece bien posicionado para ganar el lunes en Londres el premio The Best, de la FIFA, al mejor futbolista del año, al que optan también en categoría masculina Leo Messi y Kylian Mbappé.

Si en el apartado masculino podría haber alguna duda, el factor sorpresa desaparece en el galardón femenino, donde el premio parece reservado a la española Aitana Bonmatí, que ganó el año pasado el Mundial con su selección y la Liga de Campeones con el Barcelona.

El premio The Best, si se confirma el triunfo del noruego en la categoría masculina, podría marcar el inicio de una época de dominio de Haaland, de 23 años, y del francés Mbappé, de 25, como la que dominaron hasta hace poco Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El argentino, a sus 36 años, ganó el último Balón de Oro, para el que contaba el Mundial de Catar-2022, pero ese torneo ya no entra en los méritos de este The Best de la FIFA, que sí lo incluyó en su edición precedente, ganada por Messi debido a esa tercera estrella de la albiceleste.

Conozca la lista de nominados:

Finalistas del trofeo The Best al mejor jugador de 2023:

Lionel Messi (París Saint Gernmain, Inter Miami y selección argentina)

Erling Haaland (Manchester City y selección de Noruega)

Kylian Mbappé (París Saint Germain y selección francesa)

Finalistas del trofeo The Best a la mejor jugadora de 2023:

Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección española)

Jennifer Hermoso (Pachuca y selección española)

Linda Caicedo (Deportivo Cali, Real Madrid y selección colombiana)

Finalistas del trofeo The Best al mejor entrenador en categoría masculina:

El español Josep Guardiola (Manchester City)

El italiano Simone Inzaghi (Inter de Milán)

El italiano Luciano Spalletti (Nápoles y actual seleccionador de su país)

Finalistas del trofeo The Best al mejor entrenador en categoría femenina:

El español Jonatan Giráldez (FC Barcelona)

La inglesa Emma Hayes (Chelsea)

La neerlandesa Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Finalistas del trofeo The Best al mejor guardameta en categoría masculina:

Yassine Bounou (Sevilla FC, Al Hilal y selección de Marruecos)

Thibaut Courtois (Real Madrid y selección de Bélgica)

Ederson (Manchester City y selección de Brasil)

Finalistas del trofeo The Best al mejor guardameta en categoría femenina:

Mackenzie Arnold (West Ham United y selección australiana)

Catalina Coll (FC Barcelona y selección española)

Mary Earps (Manchester United y selección de Inglaterra)

Finalistas del premio Puskas al mejor gol:

El paraguayo Julio Enciso (Brighton)

El brasileño Guilherme Madruga (Botafogo)

El portugués Nuno Santos (Sporting de Lisboa)

