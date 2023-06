Héctor Cárdenas, nombrado DT de la Sub-23 de Colombia para el Preolímpico

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no pierde tiempo y empieza a tomar decisiones para lograr su objetivos a corto plazo. Por esta razón, se dio a conocer la nueva elección del director técnico de la selección Colombia Sub-23 que tendrá como labor principal lograr un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este martes, en las primeras horas de la tarde, a través de sus redes sociales, la FCF dio a conocer el nuevo técnico de la selección Colombia Sub-23. El encargado será Héctor Cárdenas, quien se venía desempeñado como el entrenador del combinado nacional en la categoría Sub-20. El estratega tendrá como misión principal conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos del próximo año.

La FCF, en su sitio web, informó: “el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, decidió en su sesión de hoy que Héctor Cárdenas será el director técnico de la Selección Colombia Sub-23, con miras a la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024″.

La Selección Colombia Sub-23 estará disputando los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y el Preolímpico Conmebol el próximo año en Venezuela. Este será el cuarto combinado nacional que dirija Héctor Cárdenas, ya que ha estado al frente de la Sub-17, Sub-20 y la selección Colombia de Mayores como encargado. De igual manera, el caleño de 43 años y su cuerpo técnico, seguirán al frente de la selección Colombia Sub-20 para futuras competencias.

El entrenador colombiano dirigió al Deportivo Cali y viene de clasificar a la selección Colombia Sub-20 a la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en Argentina, llegando hasta los cuartos de final del torneo, donde cayó contra Italia.

Destacada actuación en el Mundial Sub-20

Aunque la expectativa por la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 era verlo en las instancias finales del certamen orbital, quedan puntos positivos a la hora de realizar el balance general de su participación en Argentina.

La ‘Tricolor’ fue eliminada al caer en cuartos de final 3-1 ante Italia, con lo que el sueño del equipo de Héctor Cárdenas de seguir avanzando quedó sin cristalizarse. El elenco colombiano sumó tres victorias, un empate y una derrota en la Copa Mundial Sub-20.

“Nos sentimos orgullosos de lo que han hecho todos, de llegar hasta aquí, sumamos más experiencia; mucha más madurez. Esto no es de lágrimas, no nos ahorramos nada, me siento orgulloso de todo lo que hicimos. Tranquilos, con la cabeza en alto porque han dignificado su profesión y han dejado en alto a su país. Acá no hay que llorar ni lamentar; un aplauso para todos”, fueron las palabras del DT Cárdenas al finalizar el cotejo ante los italianos.

