La verdad del polémico beso entre la jugadora y el directivo

“Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, dijo Jenni Hermoso, en unas declaraciones facilitadas por la RFEF.

En un directo en Instagram de Salma Paralluelo, el presidente de la RFEF anuncia en esa misma celebración que las jugadoras serán obsequiadas con un viaje a Ibiza “y allí celebraremos la boda de Jenni y Luis Rubiales”, lanzó.

“No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, zanjó Jenni.

Horas más tarde, cuando ya el video se había hecho viral en redes sociales, el presidente de la RFEF le restó importancia a este suceso y a lo que opina la gente. “Idiotas hay en todas partes, no les hagamos caso. No estamos para gilipolleces y tontos del culo. No hay que comentar cosas de pringados. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces. Somos campeonas y con eso me quedo”, dijo Rubiales a la cadena Cope.

“Es un pico de dos amigos celebrando algo, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Vamos a hacer caso a los que no son tontos. Es una cosa sin maldad y una tontería, si la gente quiere perder el tiempo en ello”, añadió.

La Selección de España se alzó este domingo 20 de agosto con el trofeo más preciado, luego de lograr su primer Mundial femenino en la historia al vencer 1-0 a Inglaterra en una vibrante final frente a 75.000 espectadores. Tras sonar el pitazo final, las jugadoras en el campo y todo el banquillo salieron a celebrar.

Para el fútbol femenino español fue el final de una campaña llena de éxitos y tropiezos en el Mundial, que comenzó con victorias contundentes ante Costa Rica (3 a 0) y Zambia (5 a 0), seguidos de una dura y abultada derrota contra Japón (4 a 0).

Sin embargo, la actual campeona del mundo se repuso en octavos de final ante Suiza y en cuartos de final, donde venció y eliminó a la una de las favoritas, como lo era Países Bajos, y por el mismo marcador a Suecia en semifinales.

