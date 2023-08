Norte de Santander, en torneo de fútbol donde la imagen es Linda Caicedo

Norte de Santander tendrá representación en la etapa de eliminatorias de un torneo de fútbol donde la imagen y embajadora es la delantera colombiana Linda Caicedo, deportista que se destaca en el Mundial Femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.

Actualmente, más de 20 mil jugadores han participado en la versión 2023 de la Copa Bon Bon Bum demostrando su talento y pasión por el fútbol en cada encuentro.

Este año, la marca Adidas estará presente en la final de la Copa con su departamento de scouting revisando el talento que esté en la cancha. Igualmente, para los mejores jugadores, se darán premios de la marca como balones, bandas de capitán, uniformes, guayos y bonos de descuento.

En las eliminatorias competirán los departamentos del Putumayo, Nariño, Risaralda, Bogotá, Norte de Santander, Magdalena, Cundinamarca y Chocó. Estos equipos representan la diversidad y el talento futbolístico que se encuentra en diferentes regiones del país. El número de niñas que se involucran en el fútbol sigue creciendo, rompiendo barreras y demostrando que el deporte no tiene género.

"Cada equipo ha trabajado arduamente para clasificar y competir en las distintas fases, buscando alcanzar la gloria y representar a su departamento en las etapas finales. Sin embargo, lo que más esperamos es los niños y niñas disfruten estas oportunidades lúdicas", comentó Mauricio Escobar, vicepresidente de Mercadeo de Colombina.

Este año la imagen del reconocido torneo es la futbolista Linda Caicedo quien comenta: "la Copa Bon Bon Bum fue uno de los primeros torneos en los que participé y siento que es un lugar para que muchos niños y niñas comiencen ese sueño que tienen de ser futbolistas profesionales”.

Dicho torneo ha impulsado a la carrera profesional de diferentes figuras como Gabriela Rodríguez, jugadora de la Selección Colombia.

La culminación de la competencia llegará con las finales en La Paila, Valle del Cauca. Del 7 al 9 de octubre se llevarán a cabo los encuentros de las categorías sub - 8 y sub - 10. Del 8 al 11 de octubre, será el turno de las categorías sub - 12 y sub - 14. Finalmente, del 12 al 15 de octubre, se llevarán a cabo los partidos de las categorías sub -16 y sub - 17 femenina.

