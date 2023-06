Seis futbolistas nortesantandereanos viajarán en septiembre a probarse en Banfield

El sueño de muchos niños y jóvenes futbolistas siempre será llegar a jugar a nivel profesional y conquistar el fútbol europeo, pero para ello necesitan de un proceso de formación de calidad, y en muchas ocasiones contar con buen ‘padrino’ o un equipo que valore las cualidades del deportista.

Esta semana, en la cancha La Palmita, de Villa del Rosario, se desarrolló un campamento de fútbol que contó con la presencia de una delegación del club argentino Atlético Banfield, donde se forjó James Rodríguez, el arquero Iván Arboleda y el exvolante Julián Guillermo, quien pasó por el Cúcuta en 2010.

En el equipo ‘taladro’ también jugó Jairo ‘El Viejo’ Patiño, quien igualmente vistió la camiseta del once fronterizo como jugador en la temporada 2014 y después como entrenador en 2020. Los tres futbolistas fueron parte de la lista de al menos doce jugadores que han jugado con el club argentino.

Los veedores de Banfield, en alianza con el club La Palmita, llegaron al municipio histórico con la misión de detectar los talentos que hay en el fútbol nortesantandereano para exportarlos a Argentina.

El bogotano David Rojas, coordinador general de la visoria Banfield en Colombia, junto con los argentinos Bruno Quinteros y Hugo Donatto, coordinadores generales de captación del club, se llevaron una grata impresión de la técnica del jugador rojinegro.

Hay buenos talentos

Rojas confesó que, luego de conocer el talento del arquero nortesantandereano Ángel Barroso, quien actualmente juega en las divisiones menores de Banfield, se fijó la intención de evaluar a los jugadores del departamento, para que al menos seis pudieran ir a probarse al club argentino.

Asimismo, señaló que una de las misiones específicas del club gaucho es buscar el talento especial, independiente de la posición en la que juegue.

“El objetivo de Banfield siempre es buscar el jugador distinto que pueda nutrir la cantera del club. Mi idea siempre ha sido buscar jugadores donde no todos los van a buscar. Sabemos que la mayoría van a buscar talentos en las principales capitales de Colombia, pero reitero, mi intención ha sido ir a los lugares donde casi no podemos estar para buscar esos jugadores talentosos que no tienen la oportunidad de llegar al fútbol profesional”, dijo Rojas.

Los captadores de Banfield adelantaron las alianzas con la Academia La Palmita, que organizó el reciente evento deportivo para ir en búsqueda de los jugadores.

Los escogidos

Luego de observar 220 jugadores, 20 fueron preseleccionados y el jueves, en el cierre del campamento en Chinácota, fueron escogidos seis para viajar en septiembre a Argentina.

Los gastos deben ser asumidos por los papás de los deportistas, a la espera de que aprueben los exámenes durante los diez días que estarán en prueba.

El volante de marca Erlis Zamorano, categoría 2007, oriundo de Chinácota; Santiago Rojas, del Cúcuta Deportivo, 2008, volante extremo; el volante de creación Kevin Cárdenas, 2009, del club Quinta Oriental; el delantero Gregory Arias, 2008, de La Pecosa, así como los volantes extremos Felipe Suárez y Jhon Jonás Gutiérrez, 2006, del Barcelona, fueron los seleccionados por el Banfield.

El director de la Academia La Palmita, el entrenador Jorge Eliécer González Cuadros se mostró entusiasmado por el campamento y la receptividad que tuvo el evento, pues fueron 220 jugadores de diversos clubes que se presentaron a las pruebas de talentos.

“Los muchachos preseleccionados deberán pasar otro filtro en Banfield en septiembre para ser aceptados” indicó Jorge González.

El entrenador rosariense sostuvo que hacer este proceso para traer a los cazatalentos de Banfield no fue fácil, pero el resultado final es bueno en vísperas del nuevo rumbo que pueden tomar los seleccionados.

