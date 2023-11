Claman la liberación del estudiante Wilder Ruedas

La comunidad de Rio de Oro (Cesar) está consternada y preocupada frente al secuestro de Wilder Ruedas Navarro. Hoy cumple 9 días privado de la libertad.

Según testigos, cuando Ruedas Navarro acaba de abrir la oficina de asesorías, que se encuentra cerca al parque principal, donde trabaja junto con uno de sus hermanos, fue interceptado por unos hombres quienes lo sacaron a la fuerza, obligándolo a subir a un vehículo.

Tiempo más tarde, las autoridades encontraron un carro quemado, al parecer, el mismo en que se llevaron al joven, de 23 años.

Ruedas es estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y en su tiempo libre trabaja con un hermano en el lugar de donde fue sacado a la fuerza.



Según su familia, no tienen conocimiento de que hubiera recibido amenazas. “Hay mucho temor en la comunidad pues no somos una familia pudiente, somos de una familia campesina, mis padres se dedican totalmente a las actividades agrícolas, no entendemos por qué pasó esto. No tenemos enemigos para pensar en algo relacionado a venganzas o cosas así”, aseguró un hermano de la víctima.

Desde entonces, su familia no tiene conocimiento de su paradero, por lo que la comunidad se ha unido con oraciones, manifestaciones y una velatón, pidiendo por su liberación.

