Confesó haber cometido un robo en Tibú y la disidencia de las Farc lo mató

En el último video que le grabaron la noche del miércoles a Mauricio Abraham Ygarza Canario, de 19 años, se puede ver reflejado en el rostro y la voz, el temor y los nervios que tenía, mientras le confesaba a un grupo de hombres, al parecer, miembros de la disidencia del Frente 33 de las Farc, que él no quería robar ni asesinar a un anciano, en Tibú, solo buscaba algo de comer porque llevaba varios días aguantando hambre.

Sin embargo, la víctima terminó con un cuchillo incrustado en la cara y en delicado estado de salud, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial en Cúcuta.

“Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea; yo estaba en el techo y me metí a la casa a beber agua, tenía cuatro días sin comer, cuando escuché que la puerta se cerró, yo me bajé y después fue que el viejo (la víctima) se me lanzó, una cosa llevó a la otra, yo me asusté”, les decía una y otra vez Ygarza Canario a las personas que lo rodeaban.

Según se conoció, este hombre entró a la vivienda y, al parecer, se robó un dinero y otras pertenencias y, además, atacó con un cuchillo a un comerciante, incrustándoselo en la cara.

Horas después de esta confesión, Mauricio Abraham fue hallado muerto de tres impactos de bala en la cabeza, en la zona rural de Tibú.

Hasta la vereda Serpentino arribaron miembros de la funeraria San Miguel, que se encargaron de trasladar el cadáver al casco urbano de Tibú para que la Sijín se encargara de la inspección técnica.

Mauricio Ygarza Canario era oriundo de Venezuela. Según se conoció, algunos de sus familiares están radicados en Ecuador.

Entre los habitantes de Tibú se rumora que, al parecer, miembros de la disidencia del Frente 33 de las Farc asesinaron al señalado ladrón.

Se repitió la historia

En octubre de 2021, también miembros de la disidencia de las Farc asesinaron a dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, que habían sido sorprendidos robando en un establecimiento comercial ubicado en el casco urbano de Tibú.

Así quedó demostrado en un video que analizó la Defensoría del Pueblo y algunos defensores de derechos humanos, en el que varios representantes de la comunidad les informan a los jóvenes que serían llevados y entregados a las autoridades para que respondieran por lo que acababan de hacer.

Según se pudo conocer, los jóvenes, que tenían sus manos amarradas con cinta, fueron sacados del local y cuando iban con rumbo a la Policía, aparecieron varios hombres armados y se los llevaron a la fuerza, bajo la mirada inerte de algunos habitantes de Tibú.

Minutos más tarde, los jóvenes aparecieron muertos en la salida hacia El Tarra, territorio que es dominado por la disidencia.

"A los muchachos los mataron por estar robando. Acá las Farc y el Eln han dicho que al que agarren robando lo asesinan, como ya ha sucedido varias veces y aunque la Policía y el Ejército se dan cuenta, nadie hace algo para evitarlo", señaló un habitante de Tibú.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quiénes cometieron el crimen.

