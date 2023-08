Cúcuta no está preparada para enfrentar el fentanilo

“Es una cosa muy extrema. Casi me muero cuando lo probé, es algo muy loco”. Esta fue la confesión que hizo un consumidor de drogas, que, a pesar que desde hace algún tiempo familiarizó su cuerpo con el tusi (cocaína rosada), no toleró el efecto del peligroso fentanilo.

Este joven, que no supera los 30 años, ostenta un largo recorrido en medio de las denominadas rumbas electrónicas, donde el consumo desmedido de drogas y licor es el común denominador en Cúcuta y el área metropolitana.

Pero lo que más genera preocupación en esta zona fronteriza es que a pesar de que el expendio de este opiáceo que tiene un uso hospitalario, pero que ha empezado a abrirse en el mercado ilegal de las drogas, reemplazando a la cocaína, ya se está dando en Cúcuta, Villa del Rosario y Ocaña, las autoridades tanto de salud como de la Fuerza Pública no tienen ni siquiera un plan de contención establecido para enfrentar una escalada del consumo de esta droga sintética.

La Opinión consultó en diferentes entidades de salud de Cúcuta para conocer si existe un plan de prevención, detección y de tratamiento para un eventual incremento del consumo de la ‘Droga Zombi’, como es conocido el fentanilo y evidenció que tan solo la semana pasada se encendieron las alarmas entre las autoridades y se está planificando unir esfuerzos para empezar a conocer un poco más de esta droga.

“Lo que podemos decir es que ya estamos programando reuniones con el Instituto Departamental de Salud, con el Hospital Universitario Erasmo Meoz y otros gerentes farmacéuticos, con el fin de solicitar asesoría en Bogotá, para empezar a conocer más del tema, porque esto es nuevo. Aún no tenemos casos identificados y no conocemos ni siquiera qué tratamiento se debe seguir”, explicó una fuente que pidió no ser mencionada.

Precisamente, el presidente Gustavo Petro aseguró recientemente a través de un trino, que se deben enfocar los esfuerzos para mitigar el consumo de esta droga en la juventud.

“El Gobierno debe prepararse a contrarrestar el consumo de fentanilo en nuestra juventud. La instalación de puestos civiles de detección gratuitos y libres para consumidores en zonas de rumba y las pedagogías sobre los efectos mortales de esta droga debe ser el centro de una estrategia de salud pública. Al fentanilo lo esconden en otras drogas para garantizar la adicción del consumidor”, escribió el mandatario.