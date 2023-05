De un balazo en la cabeza asesinaron a Jorge Sanguino

Las autoridades investigan si a Jorge Eliécer Sanguino Acevedo lo asesinaron debido a su trabajo como vigilante informal en la Urbanización Guadalupe, cercana al anillo vial occidental, o algún otro móvil ronda el crimen.

“Él era una persona tranquila, tuvo su pasado ‘oscuro’ y pagó en la cárcel por sus actos. Era alguien callado y no se metía con nadie, cuando lo conocí ya había salido de prisión. Es triste esta situación”, dijo la pareja sentimental.

Jorge Sanguino llevaba seis meses como vigilante en ese sector, que recorría a pie durante las noches para ‘espantar’ a los consumidores de droga y a los ladrones, a cambio recibía una colaboración económica por parte de los vecinos cada sábado.

Precisamente, el sábado, en la tarde, él recorría la manzana B de esa urbanización para pedirles a los vecinos el dinero, cuando desconocidos se le acercaron y le dispararon en la cabeza.

La víctima, de 35 años, estuvo en la cárcel desde 2011 por homicidio, en 2019 salió bajo libertad condicional. Además, estaba indiciado por amenazas, en 2011, y por porte ilegal de armas, en ese mismo año.

“No me despedí de él”

La compañera sentimental de Jorge Sanguino recordó que el sábado en la mañana él se levantó de mal genio y ella trató de tranquilizarlo, pero no funcionó, por lo que se fue de la casa durante unas horas.

Al mediodía, la pareja almorzó y se acostó a ver películas. En ese momento ella pensó que el temperamento del hombre había cambiado, pero volvieron a discutir durante varios minutos hasta que él le dijo que se iba para la calle a cobrar.

“Eran como las 3:00 de la tarde cuando él salió de la casa, momentos antes yo me le acerqué y fui cariñosa con Jorge, para que se calmara y no siguiera discutiendo. Pero él estaba esquivo y no nos pudimos despedir”, dijo ella.

Hacia las 5:00 de la tarde, una vecina de la manzana B de la Urbanización Guadalupe la llamó y le dijo que lo sentía mucho por el asesinato de Sanguino Acevedo, luego le contó que le habían disparado y que el lugar estaba rodeado de personas y policías.

La angustiada mujer arribó hasta el lugar de los hechos, protagonizando una escena de llanto y sufrimiento ante la mirada de varios curiosos, quienes la tranquilizaban y le daban palabras de consuelo.

“Yo me traté de acercar al cuerpo, pero los policías acordonaron. Fue muy duro porque no nos despedimos. Él siempre que tenía esa actitud de estrés era porque algo malo le estaba sucediendo, pero no sé de amenazas o algo en su contra”, contó la pareja del hombre, de 35 años.

Hasta el sitio arribó la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) para adelantar la inspección técnica y el levantamiento. Los investigadores no encontraron testigos ni cámaras de seguridad que registraran el homicidio.

