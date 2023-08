Desapareció hace cinco años cuando venía a buscar trabajo en Cúcuta

Para la mamá de Marilyn Yorley Álvarez González los últimos cinco años han sido un calvario, pues su amada hija desapareció en Puerto Santander y ella no ha tenido una sola pista sobre su paradero.

“Nosotros conservamos la esperanza de que Marilyn, que en 2018 tenía 18 años, en cualquier momento aparecerá y nos explicara por qué en los últimos cinco años no se comunicó con nosotros. No hemos tenido pistas”, contó la angustiada mujer.

Álvarez González, quien es natural de San Cristóbal (Venezuela), se fue de su casa con rumbo a Cúcuta, con la esperanza de que una amiga le tuviera un trabajo como empleada de servicio en una casa de familia.

La desaparición

Esta triste historia inició el 5 de junio de 2018, cuando Marilyn Yorley les contó a sus seres queridos que una amiga le había conseguido trabajo en la capital de Norte de Santander.

Esa noticia generó ‘mala espina’ entre los familiares de la mujer, quienes desde un principio se opusieron y trataron de convencerla de que no era una buena idea salir de Venezuela para trabajar.

Los allegados trataron de detener a Marilyn, diciéndole que esperara a que la situación en el vecino país mejorara, temían que le pasara algo malo.

Sin embargo, Álvarez González ignoró sus consejos y esa noche sacó toda su ropa, la dobló y metió en un bolso. Al día siguiente, 6 de junio, la mujer madrugó, se despidió de sus allegados y se fue con rumbo a Cúcuta.

Según la mamá, la amiga de su hija la estaba esperando en Puerto Santander, en el área metropolitana de Cúcuta.

“Ese día lo recuerdo claramente, yo la abrace y le dije que lo reconsiderara, todavía estaba a tiempo de quedarse con nosotros, pero ella me dejó en claro que quería trabajar para apoyarnos económicamente”, recordó la mamá.

Desde ese instante los familiares no supieron más de Marilyn Álvarez, pues no respondía las llamadas y no contestaba los mensajes de WhatsApp que ellos le enviaban, generando zozobra y preocupación.

El 8 de junio, la mujer, que actualmente tiene 23 años, se comunicó con sus familiares por un mensaje de voz desde otro celular. En la grabación ella lloraba y les decía que los amaba mucho, que se cuidaran.

La angustiada madre al escuchar a su ‘niña’ llorar y decirle esas palabras, entró en una crisis nerviosa. Ella respondió el mensaje diciéndole que le dijera dónde estaba para ir a buscarla.

“También le dije que se regresara para San Cristóbal, yo le pagaba los gastos del transporte. Estaba dispuesta a todo con tal de tenerla acá nuevamente, pero ese mensaje no ha sido contestado aún”, indicó la madre.

Y añadió que cree que la amiga de su hija, presuntamente, tiene algo que ver en la desaparición. Además, no ha tenido respuesta por parte de las autoridades sobre este caso.

Una joven soñadora

Marilyn Yorley Álvarez es muy soñadora, amable y siempre demostró las ganas de trabajar y apoyar a las personas que la rodean.

“Ella es una joven trabajador, siempre está pendiente de sus seres queridos y se preocupa cuando les sucede algo. No es envidiosa y se alegra cuando a los demás les va bien. Todos los días rezo para que esté bien”, explicó la familiar.

