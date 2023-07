Hacia las 9:10 de la mañana de hoy, 24 de julio, se frenó la movilizada por la vía al corregimiento San Faustino, de Cúcuta, y todo por cuenta de un explosivo que fue hallado a un costado de la carretera.

Tropas del Ejército que se encontraban por esa vía se encargaron de acordonar el sector donde fue abandonado el improvisado artefacto y alertar a los expertos en explosivos.

Más información: A la cárcel por presuntamente violar a una niña en San Calixto

A esta hora, se espera la llegada de los técnicos en explosivos para la destrucción de esa trampa mortal que habría dejado uno de los grupos armados ilegales que delinque por esa zona.

Las autoridades les piden a las personas que deben movilizarse por esa carretera que por ahora no lo hagan, pues hasta que no destruyan el artefacto no se abrirá esa vía.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion