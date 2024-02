Indagan misteriosa muerte de un labriego en accidente, en Ábrego

En confusos hechos que son materia de investigación judicial, murió el labriego Alirio Rodríguez Rodríguez, quien se movilizaba en una motocicleta y que según datos preliminares habría colisionado contra una camioneta, en el sector de la Circunvalar del municipio de Ábrego, localidad de Norte de Santander.

Las versiones iniciales dan cuenta de que Rodríguez conducía la moto que se estrelló contra un campero, de placa venezolana AI842SA, donde se desplazaban al menos cinco personas, quienes resultaron con algunas heridas que requirieron atención médica.

Debido al fuerte impacto falleció Alirio Rodríguez, mientras que los ocupantes del carro fueron trasladados al Hospital Regional de Ábrego, donde se recuperaban, según trascendió.

El caso fue atendido por la inspección de policía de Ábrego, por haber ocurrido en una vía terciaria de ese municipio con vocación agrícola, en un tramo destapado, de acuerdo a información de las autoridades policiales destacadas en esa parte del departamento.



Lo que dicen las redes



La ocurrencia de este fatal accidente fue difundida en diferentes redes sociales, donde se informaba que las causas habrían sido por el choque de la motocicleta y el campero, versión que ha sido manejada inicialmente por las autoridades policiales que conocieron el caso, sin que se entregaran más detalles.

Sin embargo llamó la atención dos mensajes subidos a una página digital de la provincia de Ocaña en la red social Facebook, en la que una familiar de la víctima cuenta otra versión, controvirtiendo lo que inicialmente se conocía, lo que podría abrir una investigación a fin de establecer responsabilidades.

El primer mensaje decía: “No conducía ni se chocaron, el auto los arrebató, por qué no ponen una noticia justa y clara, mi papá no conducía (la) moto él iba de parrillero, por qué son tan injustos no quieran tapar la realidad por favorecer a los menores de edad que conducían el auto y tras de eso iban 7 menores de edad en el auto incluyendo al que iba conduciendo”.

Seguidamente la doliente escribió: “No tapen una noticia por favorecer a los culpables, fue una vida inocente y trabajadora del campo que se dirigía a su casa (…) tomen conciencia papás con sus hijos cuando les compren moto y les faciliten un auto por favor ya no más gente inocente”.

