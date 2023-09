La búsqueda implacable por encontrar a su padre desaparecido en Cúcuta

El hijo de Rafael Arcángel Chacón Mora, desaparecido desde el 21 de agosto, no se cansa de recorrer las calles de Cúcuta pidiendo un espacio donde difundir información sobre su ser querido, con la espera de que alguna persona lo contacte para darle datos del paradero de su ser querido.

Exclusivo: Lo apuñalaron en un callejón de Cerro la Cruz, en Cúcuta

“Yo no me canso. He tocado las puertas de medios de comunicación digitales, emisoras, canales de televisión, entre otros espacios, todo con la fe de que con la información que suban alguien reconozca a mi papá y me diga dónde puede estar”, dijo el hijo de Rafael.

Cada día que pasa es tortuoso para el hijo de Chacón Mora, de 68 años, quien desapareció mientras atravesaba la frontera desde Ureña (Venezuela) hacia Cúcuta.

Según se conoció, el hombre llegó a Ureña en un bus desde San Juan de Colón, en el estado venezolano Táchira, con el objetivo de cruzar la frontera hacia Cúcuta, donde trabajaba desde hace cinco años.

Los familiares se alertaron, el 25 de agosto, de que el hombre no llegaba para atender su negocio, por lo que le preguntaron a sus seres queridos en Venezuela si Rafael Chacón había viajado para Cúcuta, pero les dijeron que el hombre no estaba en San Juan Colón.

“Nosotros averiguamos y lo que sabemos es que él cruzó hacia Colombia. Tenemos una denuncia en la Fiscalía por desaparición forzada, él viajaba para Venezuela cada mes y medio y descansa unos 20 días, es su rutina desde hace cinco años”, contó el hijo.

La familia no entiende por qué él no ha regresado a su hogar y si le hicieron algo, no comprenden los motivos pues Rafael no se metía con nadie.

Rafael Chacón mide un metro con 62 centímetros, tiene cabello canoso y de corte bajo, ojos marrón oscuro. El día que desapareció tenía una camisa manga corta azul, bluyín y zapatos marrón oscuro.

Lea: Lo mataron a balazos en Cerro Norte, en Cúcuta

Un hombre amable

Especial, amable, atento y trabajador, así definieron los familiares a Rafael Arcángel Chacón Mora.

Los parientes esperan que las autoridades encuentren pistas sobre su paradero y prontamente ellos se reencuentren para abrazarse, llorar juntos y recordar en medio de risas este duro suceso.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion