La trágica historia de Daniela Chacón, la joven que murió en la Udes de Cúcuta

Ayer no fue un día normal en la Universidad de Santander (UDES). Hacia las 12:40 p. m., el trajín diario de los estudiantes que ya empezaron sus clases se paró abruptamente y las conversaciones amenas y risas que había entre quienes estaban en ese plantel educativo, tuvieron un final inesperado al escuchar un estruendo muy fuerte.

Y es que cuando fueron a mirar qué había pasado, encontraron, casi en la mitad de una plazoleta, tendida en el piso a Daniela Chacón Cárdenas. Esta joven, de 21 años, tomó una decisión equivocada: acabar con su vida.

En medio del asombro, la incertidumbre y el terror de ver a la estudiante de cuarto semestre de medicina ahí en el piso, todos empezaron a preguntarse ¿Por qué hizo eso? ¿Qué llevó a que tomara esa decisión tan equivocada?

Rápidamente los vigilantes de la universidad le dieron aviso a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) para que se hiciera cargo de la situación y así llegaran las unidades de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho).

Conozca: Otro asesinato en zona rural de Cúcuta

Mientras que las autoridades llegaban al plantel educativo, el sector donde se dio el trágico hecho fue despejado por los guardas de seguridad.

Lo hallado

Minutos más tarde, cuando una patrulla de la Policía arribó junto con la Brinho, se comenzaron a conocer más detalles de lo ocurrido.

Los investigadores conocieron que antes de tomar esa decisión equivocada, Daniela Chacón grabó un video despidiéndose de su mejor amiga.

“Quiero darle gracias por su amistad, porque yo sé que no soy divertida, no me gusta salir y todo eso. Y a pesar de eso usted estuvo conmigo…”, fue parte del mensaje que dejó la joven.

Según las autoridades, también habría grabado un mensaje de voz, que se lo envió a algunas personas.

Luego de eso, al parecer, ella llegó a la parte más alta de uno de los edificios, tomando la fatal decisión.

Lea también: Murió uno de los heridos por una explosión en San Martín

La Mecuc aseguró que están analizando el video y el audio que la joven dejó para aclarar porque tomó esa determinación.

Las autoridades judiciales también tendrán que verificar si Daniela tenía algún problema sentimental o personal que la haya llevado a tomar esa trágica decisión.

Tristeza en la universidad

Por medio de mensaje, la UDES lamentó lo sucedido e indicó que, “con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestras más sinceras condolencias ante la partida de nuestra querida compañera. En estos momentos difíciles, queremos que sepan que el consejo estudiantil de medicina se une a ustedes en el sentimiento de pérdida”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion