Lo citaron para matarlo a bala alrededor de la avenida Los Libertadores de Cúcuta

Los investigadores de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) adelantaron la inspección en el lugar del crimen, donde recolectaron al menos 18 vainillas que serán analizadas y sometidas a un cotejo balístico.

“Yo creí que estaban atracando en un supermercado, pero cuando me di cuenta de que no paraban de sonar los tiros ahí supe que era que estaban matando a alguien. Eso no es común por acá, pero de todas formas como sí han ocurrido estos casos, pues uno se asusta, a pesar de que este sea un buen sector”, dijo un habitante de la zona que se acercó al lugar a observar la inspección judicial.

Según se conoció, dos hombres en dos motocicletas fueron los que se acercaron hasta la ventana del conductor de la camioneta y empezaron a disparar con sevicia.

Cuando los pistoleros huyeron del lugar, los vecinos y familiares de la mujer la trasladaron de inmediato a un centro médico cercano, donde quedó bajo observación médica.

Una versión de los curiosos que frecuentaron la escena del hecho indicó que, al parecer, el hombre que murió llevaba al menos cinco minutos parqueado en el lugar, cuando se inició el ataque.

Otro homicidio en ese sector

A mediados de septiembre del año pasado, también fue asesinado a balazos Petter Fabián Navarro Bautista, de 27 años, a pocos metros del lugar de donde ayer se registró el reciente crimen, en Parques III.

Esa noche, el homicida llegó hasta la vivienda de la víctima, ubicada en una esquina de la avenida 17 con calle 1BN, y sin despertar ninguna sospecha, hizo un pequeño hueco en el polisombra que cubría toda la reja de la casa, para poder meter su pistola y así accionarla en repetidas oportunidades.

Los tiros impactaron en la cabeza, el brazo izquierdo y la espalda de Petter Navarro, quien estaba sentado dentro de la residencia, a unos 20 metros de donde se ubicó el sicario.

