Lo persiguieron hasta matarlo a bala en La Parada, de Villa del Rosario

Los videos

Al menos cinco cámaras de seguridad están ubicadas alrededor del lugar donde murió Ferrer Quintana, por lo que los investigadores judiciales que asumieron las pesquisas del hecho, tendrán que analizar de manera rigurosa los videos para poder tener pistas de los homicidas.

Unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) se encargaron de las indagaciones en la escena del crimen, mientras adelantaban la inspección y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades tendrán que esclarecer qué móviles rondan este hecho de sangre, que les recordó a los habitantes de La Parada que los hechos de violencia se resisten a alejarse de este lugar.

Al sitio del asesinato no arribaron familiares de la víctima y además, algunos habitantes y comerciantes del lugar aseguraron que no la conocían, por lo que la Policía no tuvo mayores detalles.

Hace un mes

El pasado 9 de febrero, a pocos metros de donde ayer fue asesinado Anderson Ferrer, también fue atacado a balazos Amalio José Beltrán Arginzones, cuando llegó a cumplir una cita en este sector.

La víctima arribó al lugar, al parecer, a cumplir una cita con integrantes del Tren de Aragua, que delinquen en este municipio del área metropolitana de Cúcuta.

Según se conoció, Amalio José trabajaba vendiendo pasajes alrededor de la trocha Los Mangos. Él, recibió una llamada de presuntos miembros de esta banda criminal y de inmediato se fue hacia el punto de encuentro.

Las autoridades fueron alertadas del hecho de sangre y de inmediato arribaron al lugar, hallando a Beltrán tendido en el andén sin vida.

Los policías, al igual que miembros de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) iniciaron las pesquisas para identificar a los autores del crimen. Alrededor de la bodega en la que ocurrió el asesinato hay al menos cuatro cámaras de seguridad.

En el lugar del homicidio se conoció de manera extraoficial que Amalio Beltrán había sido víctima de extorsión por parte del Tren de Aragua, por lo que no se descarta que el crimen sea producto de estas intimidaciones.

