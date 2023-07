Madrasta golpea a niña de 4 años con un palo por no querer comer, en Cúcuta

Un lío familiar

En horas de la mañana de este martes, Gregory Ramírez, el papá de la menor y la pareja sentimental, en un video difundido en Facebook, aseguraron que ya llevan un proceso por lo ocurrido

“La niña fue operada y le quitaron parte de sus intestinos por la mala alimentación que tuvo con mi mamá por un año. Mi mamá nos denunció por maltrato y ella no ha querido soportar que la niña no pueda volver con ella. Nos dijo que si no podía quedarse con ella, nos haría mucho daño y ya en una audiencia se estipuló que la niña no sufrió ningún maltrato”, dijo Ramírez.

Entre tanto, Manrique aseguró que en todo el proceso que se adelanta la Fiscalía no determinó que ella cometió delito.

“La Fiscalía determinó que no hay un delito penal y nos dieron una segunda oportunidad como padres, como personas y como humanos que nos equivocamos y ahora llevamos un proceso con ayuda de sicólogos”, dijo la madrasta.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cúcuta, a través del grupo de infancia y adolescencia de la Policía, aseguró que también están al tanto de lo ocurrido pero todo está en manos de la Comisaría de Familia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion