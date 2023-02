No queremos que los asesinos salgan por vencimiento de términos: familia de enfermero

A pesar de que los presuntos homicidas de Anderson Gabriel Jaimes García, de 22 años, quien era enfermero y del soldado Luis Aníbal Meneses, fueron capturados, en los próximos días podrían recobrar su libertad por vencimiento de términos.

Precisamente, esto es lo que quieren evitar los familiares del enfermero, pues aseguran que la Fiscalía no ha soportado el caso de los autores del hecho y por eso podrían recibir el beneficio que otorga la Ley y quedar libres.

“Él era un muchacho trabajador, con sueños de salir adelante. No estaba metido en ningún problema y no entendemos por qué lo mataron de esa manera. Exigimos que se haga justicia, porque ya que se comprobó que los capturados sí fueron los que hicieron eso, que se adelante el juicio, porque hasta la fecha no lo han hecho”, dijo la hermana de Anderson Gabriel.

La mujer insistió en que en una semana se vencen los términos legales para que la Fiscalía adelante el juicio oral y hasta el momento no se tienen avances ni se conocen detalles de la investigación.

El hecho y las capturas

El lunes 10 de octubre de 2022, hombres armados llegaron hasta el sector Callejón García y dispararon de manera indiscriminada contra las víctimas, dejándolas sin vida en el lugar, así como a un menor de edad herido.

Sin embargo, al menos una hora después del hecho, detuvieron en el barrio 28 de Febrero a cinco personas que estaban vestidas con las mismas prendas que describieron algunos testigos. Además, les encontraron tres pistolas, un revólver, cinco celulares y un computador portátil.

Los capturados fueron identificados como: Jhonatan Alexander Betancourt Aguilera, de 28 años; Gregorio Jesús León Linares, Anthony Moisés Blanco Guerra, de 25; Obardo José Fusil Cordero, de 23, y Ender Samarael Pérez Sánchez, de 22.

Extraoficialmente se conoció que los detenidos tienen antecedentes penales por tráfico, porte o tenencia de estupefacientes, hurto y homicidios, en los últimos cuatro años.

Se presume que los capturados pertenecen a la banda delincuencial ‘Los AK47’, liderada por Jhoswar Saúl Hernández Sanabria, conocido como ‘Saúl’ o ‘La S’, quien quiere, al parecer, dominar el microtráfico especialmente de la zona céntrica de Cúcuta.

De manera extraoficial se conoció que, luego de los estudios de balística de las armas incautadas en el operativo, las autoridades constataron que fueron las que se usaron en el doble crimen.