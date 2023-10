¿Qué hay detrás de la agresión de un hombre a un recolector de basura, en Villa del Rosario?

Una discusión que rebosó la copa la mañana del lunes, 9 de octubre, entre el propietario de un lavadero de carros y un empleado de una empresa de aseo que labora como recolector de desechos en Villa del Rosario, caldeó los ánimos al punto en que en medio de los insultos cada uno sacó una pistola y un machete, respectivamente.

Y aunque en redes sociales circuló una parte de la discusión, esta no fue toda la pelea.

Conozca: Riña entre vendedores informales en el centro de Cúcuta dejó un muerto y un capturado

Eran las 8:25 a.m., cuando un camión de aseo de la empresa Ecoambiental pasó por un lavadero de carros del barrio Trapiches, en Villa del Rosario, con la misión de recoger una caneca de basura de ese negocio. Sin embargo, según uno de los involucrados en el hecho, el empleado lanzó insultos y hasta amenazas de muerte contra él y uno de sus colaboradores.

“Ya habíamos tenido problemas con ese muchacho por su mal trabajo. Se le notificó a la empresa de aseo y nunca tomó medidas. Ayer (lunes) cuando pasaron, un empleado del lavadero que es todo noble le ayudó a sacar el pote de la basura al andén -no se saca antes para que los recicladores no lo tiren al piso- y él empezó a tratarlo mal, a insultarlo y hasta a amenazarlo”, dijo una vecina del barrio.

Según Leonardo Jáuregui, el empresario del lavadero, hace un mes tuvo que recurrir a la supervisora de esa empresa de aseo, porque el camión no recogía los desechos del lavadero y quedaron en que eso se solucionaría.

“El lunes cuando oí que venía el camión del aseo le pedí a uno de mis empleados que sacara el pote de la basura y cuando pasó por el frente, le grité al trabajador que ahí estaba mi basura, que se la llevara. Yo estaba bastante retirado y no oía lo que reclamaba el del aseo, entonces, mi empleado sacó más basura hacia el andén y empezaron a alegar”, dijo Jáuregui.

El hombre aseguró que el recolector de basura dejó la mitad de los desechos en la calle y cuando le avisaron de los insultos y las amenazas a su empleado salió a reclamarle.

“Yo me monté en una moto, arranqué y cuando lo vi lo encaré y le pregunté por qué amenazaba al empleado, por qué me dejó la basura como la dejó. Y él empezó a insultarme y a decirme que no sabía con quién me estaba metiendo. Yo ya estaba caliente también y luego me gritó que él era de un grupo armado, que me iba a matar. Ahí yo reacciono y lo golpeo. Yo estaba armado, porque tengo permiso para porte, pero hasta ahí yo tenía mi arma en su puesto. Cuando me doy cuenta que se va al camión y saca un machete que le dio el chofer y se me viene con toda su furia y entonces desenfundo mi arma para defenderme. Ya eso lo frenó un poco, pero se fue para la parte delantera del camión y ahí es donde graban lo que grabaron”, dijo el empresario.

Le puede interesar: Videos, claves en la investigación de un doble homicidio en Cormoranes

El dueño del lavadero terminó golpeando por segunda vez al empleado del aseo y luego ambos se dispersaron.

En la tarde de este martes, los involucrados en el hecho fueron citados en la estación de Policía de Villa de Rosario y fueron escuchados.

Según una fuente judicial, a Jáuregui le verificaron que tuviera vigente su permiso para porte de armas, por lo que no tuvo ningún problema judicial. Sin embargo, quedaron estipulados varios compromisos de buen comportamiento social, tanto para el dueño del lavadero como para el empleado de la empresa de aseo.

Aunque este medio se contactó con la empresa Ecoambiental, al cierre de esta nota, no entregó declaraciones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion