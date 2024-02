¿Quién mató a un policía cucuteño en Nariño?

En Cúcuta hay una familia que aún no ha podido superar la pérdida de uno de sus seres queridos, y en medio del dolor y la rabia que hoy sienten, exigen justicia, pues su muerte no habría sido como en un principio les dijeron: arrollado por un vehículo.

Se trata de la familia del patrullero Diego Andrés Torres Mogollón, quien falleció en confusos hechos en Nariño, donde se encontraba laborando con la Policía.

Para estas personas, van a ser casi tres años que han tenido que luchar contra la corriente para conocer la verdad de este hecho.

Recordando la muerte

Este calvario para la familia cucuteña inició el 17 de febrero de 2021, cuando Diego Andrés fue asignado a una comisión en Llorente, en Nariño, en una base cercana a Tumaco.

Cuatro días después, a las 9:00 de la noche, la víctima hizo una videollamada para saber cómo estaban sus familiares y cuando hablaba con uno de sus hermanos, quien también tendría la idea de irse para la Policía al día siguiente, observó algo extraño en Diego Torres.

La conversación transcurría con normalidad, cuando unos compañeros de Torres Mogollón le decían que debían irse rápido a cerrar la vía que conduce a Tumaco por un hecho que ocurrió en un establecimiento comercial y que el responsable se había dado a la fuga.

“Él estaba sin camisa, acababa de entregar turno y se encontraba sentado en el camarote. Nos estábamos riendo, cuando escuchamos que le dijeron: ‘Torres, salga que hay que cerrar la vía, corra’. En este momento mi hermano salió corriendo y solo escuchábamos su respiración agitada”, comentó la hermana de la víctima.

Al parecer, un hombre que recientemente habría salido de la cárcel, se encontraba en estado de embriaguez y habría agredido a su expareja sentimental, pero huyó del lugar.

Pero cuando Diego salió a unirse al cierre de vía, se habría desencadenado la tragedia que enlutó a la familia cucuteña.

“Nosotros le preguntábamos qué era lo que pasaba y él decía que nos tranquilizáramos, pero seguía corriendo. Pasados 10 minutos, se escucharon varias detonaciones y los gritos de sus compañeros diciendo: ‘¿Qué hicieron? Torres, no, ¿por qué?’”, dijo la familiar.

Según la versión de los familiares del patrullero, un capitán habría ordenado disparar contra el vehículo en el que huía el presunto agresor, pero uno de los proyectiles, habría impactado a Diego Torres, causándole la muerte.

Luego del hecho, sus compañeros, dentro de las declaraciones iniciales, argumentaron que la víctima había sido arrollada por el fugitivo. Versión que sería desmentida días después.

“Mi mamá se puso muy mal, salió a la calle, se arrodilló y gritó desesperaba que lo habían matado. Le preguntaba a Dios que por qué le quitaba a sus hijos, si nos estábamos reponiendo de la muerte del menor de mis hermanos, que se había suicidado meses atrás. A los minutos llegó el cuadrante y unas policías de talento humano a darnos la noticia de la muerte, pero nos dijeron mentiras”, añadió la mujer.

La búsqueda de la verdad

El 24 de febrero del 2021, tres días después de la muerte del joven, a la familia le entregaron el cadáver de Diego Andrés, que estaba en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades les habrían dicho que no lo podían velar y que el cajón no se debía abrir, al parecer, para intentar ocultar la realidad.

Pese a esas advertencias, la hermana del patrullero, en aras de buscar la verdad, le cumplió lo que sería el último deseo del mayor de los hermanos.

“Una vez nos dijo que el día que se muriera, lo enterráramos con el uniforme que siempre se sudaba. Yo fui a la funeraria y les pedí que me dejaran ponerle el traje, ahí fue cuando me di cuenta que tenía dos impactos de bala en el cuerpo. Así se desmintió la versión que habían dado los policías”, comentó la mujer, con la voz entrecortada.

Con el dolor de la pérdida, la hermana y la mamá del patrullero viajaron a Nariño a exigir respuestas, logrando que días después, les entregaran los resultados de la necropsia, la cual confirmaría las heridas de bala que ellos vieron.

Tras ese acontecimiento, los familiares decidieron seguir investigando, pero comenzaron a tener amenazas.

“Ya teniendo todas las pruebas de que mi hermano fue asesinado con balas de fusil, iniciamos el proceso legal en contra de la institución, pero ellos le han dado largas al asunto. La Policía no quiere aceptar cargos, están intentando cubrir al capitán y culpar a los patrulleros”, aseguró la hermana de la víctima.

Han recibido amenazas

Desde el inicio de la investigación, los familiares han recibido amenazas para que desistan del caso y se resignen. Aunque la denuncia reposa en la Fiscalía de Cúcuta, las advertencias no han parado.

La familiar del patrullero agregó que, “a mí me escriben todo el tiempo, diciéndome que no trate de revolcar nada, que no me ponga a alborotar la marea. Hace unos días me dijeron que me iban a matar si seguía hablando”.

Asimismo, otro de los hermanos que hacía parte de la institución, también fue víctima de amenazas y decidió retirarse de la Policía e irse del país con su esposa, quien estaba embarazada.

El dolor de una familia

Los familiares de Diego Torres Mogollón hacen un llamado a la justicia, pues no salen del asombro al saber que los uniformados implicados en la investigación aún estarían activos en la institución.

“Si se sabe que la Policía lo mató, haya sido por error o por lo que sea, ¿por qué no salen a aceptarlo? Todo lo han manejado bajo cuerda y no les ha importado el dolor de toda la familia”, exigió uno de los familiares.

Actualmente, la familia se encuentra adelantando los procesos para una exhumación del cadáver pues, al parecer, una de las balas habría quedado dentro del cuerpo de la víctima.

