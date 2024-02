Riña entre excuñados dejó un muerto en el Panamericano

Ayer, en la mañana, en el barrio Panamericano hubo un ambiente de tristeza e incertidumbre por cuenta del asesinato a cuchillo de un joven de 20 años. El hecho consternó a los habitantes de la calle 12 con avenida 12, de este sector de Cúcuta.

La trágica historia arrancó a las 11:30 a. m., cuando Himar Alexander Castillo Lizarazo llegó hasta una vivienda del barrio Panamericano, en busca de su expareja sentimental, pero todo terminó en una riña con un hermano de la joven, quien finalmente recibió unas puñaladas y falleció.

Mientras que el agresor huyó, la víctima alcanzó a ser llevada al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde finalmente murió.

Cuando la Policía fue alertada del suceso, envió varias patrullas, pero al llegar ya no había nada qué hacer, pues Castillo Lizarazo escapó con rumbo al barrio Las Cumbres.

El mayor Felipe Rojas, comandante del segundo distrito de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) indicó que la Policía Judicial se encargará de adelantar las pesquisas para capturar al asesino.

“Estamos hablando de un hecho de intolerancia, prácticamente por temas sentimentales. Estamos prestos a recibir toda la información que nos pueda dar la comunidad para encontrarlo”, señaló el oficial.

Así se dio el asesinato

Según testigos, Himar Alexander, quien es señalado de ser el presunto agresor, llegó hasta la residencia de su expareja sentimental, al parecer, a pedirle perdón y que regresaran, pero como los familiares de la mujer ya sabían el ‘infierno’ que ella habría vivido con él, decidieron evitar que eso pasara.

En ese instante, Breinner Arley Fonseca Ojeda, hermano de la mujer, salió de la casa y al enfrentar a Himar Alexander Castillo, los ánimos se caldearon a tal punto que los dos hombres se fueron a los golpes.

Pero luego de los golpes, Castillo sacó un cuchillo y atacó a Fonseca Ojeda, dejándolo gravemente herido.

Algunos testigos señalaron que el presunto agresor huyó por unas escaleras ubicadas al finalizar el callejón, las cuales conducen al barrio Las Cumbres.

“Aquí lo persiguieron, pero él se voló, no lo alcanzaron, entonces nos enfocamos en ayudar a Arley, lo subimos en un carro y lo llevamos con rumbo al hospital, pero él iba muy grave, dentro del vehículo vomitaba sangre. La mamá me decía que no se lo dejara morir”, comentó una vecina que auxilió al joven.

Lo habían denunciado por maltrato

Se pudo conocer que los problemas entre Himar Alexander Castillo y su expareja eran continuos y esta no sería la primera vez que el hombre llegaba a la vivienda de la familia de ella a formar escándalos.

Según los familiares, a la mujer había que “rescatarla” de ese hombre porque sufría maltrato, incluso, en la Fiscalía reposa una denuncia en su contra por maltrato intrafamiliar.

“Ella es sordomuda, por eso se aprovechaba siempre para golpearla, gritarla, maltratarla. Recientemente nos preocupamos mucho porque él la apuñaló en uno de sus brazos, desde ahí nos la trajimos para la casa para evitar una tragedia y vea ahora lo que pasó”, comentó una familiar.

En medio de lágrimas, los familiares les pidieron a las autoridades que encuentren al presunto asesino para que pague por lo que le hizo a Breinner Fonseca.

Era un joven servicial

Los vecinos de Breinner Arley aseguraron que el era un “muchacho servicial”, colaborador y cariñoso.

“A él le gustaba salir a hablar con nosotros. Quería mucho a toda su familia, sobretodo su hermana. La protegía porque decía que era la más indefensa de todos. Cuando estuvo prestando servicio en el Ejército, los mantenía llamando y decía que les hacía mucha falta”, sostuvo una vecina.

Además, añadió que era un joven que nunca se había visto involucrado en problemas, no tomaba partido en nada y trataba de evitar inconvenientes en el barrio.

