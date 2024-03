Robo, bala y muerte en un billar de Villa del Rosario

Ayer, los habitantes del barrio La Esperanza de Villa del Rosario no salían del asombro, tras conocer la noticia del hecho que se presentó la noche del viernes, que dejó a una persona muerta.

Aglomerados en una esquina del sector, no dejaban de repetir que es la primera vez que pasa algo así en una zona tan tranquila como esa. Aunque constantemente algunas personas han sido víctimas de robos, no se había registrado ninguna tragedia similar.

Y es que la muerte de Alberto Quintero Navarro ha generado múltiples preguntas pues, aunque las autoridades manejan el móvil de un hurto, los residentes del barrio aseguran no haber escuchado ruido o alguna alarma.

“Aquí estamos todos sorprendidos porque anoche no escuchamos nada, se corrió el rumor que mataron a alguien, pero no hubo bulla. Los tiros si los escuchamos, pero como no hubo alboroto, imaginamos que eran como al aire”, contó una mujer que vive a escasos metros del lugar de los hechos.

Lo mataron por robarlo

En un establecimiento comercial, ubicado en la calle 12 con avenida 18, del barrio La Esperanza, del municipio histórico, se encontraba departiendo Quintero Navarro con un grupo de conocidos. Cuando todo parecía estar tranquilo, la noche dio un giro inesperado para el hombre.

A las 11:15 p. m., al lugar habrían llegado tres hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas y amedrentaron a todos los clientes del establecimiento para que entregaran sus pertenencias.

“Lo que sabemos es que los tipos llegaron a robar a todo el mundo en el billar, les gritaban que entregaran las cosas y que no se hicieran matar. Según nos contaron, es que eran unos peladitos”, dijo otro vecino.

Al parecer, cuando iban a quitarle el teléfono a la víctima, este se resistió y provocó la furia de los pistoleros, quienes sin pensarlo, le dispararon en varias oportunidades: dos balazos en el cuello y uno en el tórax.

“Un señor que estuvo ahí anoche, dijo que esos tipos eran como inexpertos, porque se asustaron cuando le dispararon al muchacho y salieron huyendo. Nadie intentó alcanzarlos, porque fueron a auxiliar al herido”, añadió el hombre.

Al ver a la víctima gravemente herida, los demás clientes del sitio lo trasladaron hasta el hospital Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario, en donde fue atendido por los médicos de urgencias, pero murió.

El dueño del establecimiento comercial alertó a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) sobre lo registrado en el lugar y mientras atendían el llamado de la comunidad, la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) recogía el cadáver en el hospital.

¿Quién era la víctima?

Alberto no era conocido en el barrio La Esperanza, al parecer, residía en el municipio histórico, pero se encontraba de paso la noche de su muerte. La víctima tenía 38 años y estaría dedicado a la construcción.

“El muerto no es de por acá, por lo menos yo nunca lo había visto, de pronto venía constantemente al billar, porque ahí siempre toma gente que no es del barrio”, contó una residente del sector.

Según algunas versiones, el hombre sería conocido de unos obreros que están adelantando remodelaciones en una vivienda cercana.

