Secuestran a 19 empleados de empresa KMA Construcciones en la vía Ocaña-Convención

Aunque las autoridades informaron que cuatro empleados de la empresa KMA Construcciones quienes trabajaban en el mejoramiento de la vía a Las Mercedes, en la vía que de Convención conduce a Ocaña, fueron obligados a dejar su trabajo, por hombres armados que procedieron a llevárselos junto a 3 máquinas, el numero de víctimas es de 19, según informó la misma empresa afectada.

El hecho habría ocurrido hacia las 8:30 de la mañana de este viernes, en el sector de Llano Grande, en esa importante vía del departamento.

Según se conoció, los hombres armados salieron a la carretera y despojaron de celulares a los operarios de la maquinaria pesada y los obligaron a montarse en unas volquetas y se los llevaron hacia la zona montañosa.

El alcalde de Convención Dimar Barbosa, lamentó el hecho. “Esto es muy lamentable porque lo que más deseamos todos en Convención es ver pavimentada la vía a Ocaña y esto nos perjudica enormemente”, dijo Barbosa.

Entre tanto, Taiz Del Pilar Ortega, secretaria de Gobierno de Norte de Santander, aseguró que trabajan con el grupo de investigación del Ejército y Policía para dar con el paradero de los obreros, así como para establecer qué grupo armado estaría detrás.

Sobre el medio día, se conoció que 13 de los trabajadores fueron liberados, dejando 6 personas aún bajo el poder del grupo armado.

Amenazados

En un comunicado, la empresa nacional KMA Construcciones, aseguró que desde el mes de junio se han llevado a cabo amenazas al personal del proyecto razón por la cual el 13 de junio se solicitó la suspensión del contrato de la vía Transversal del Catatumbo.

“Al no recibir respuesta positiva, el 16 de junio se reiteró la solicitud allegando los reportes correspondientes a la alteración del orden público de la zona. El 23 de junio la interventoría se pronunció manifestando que no había mérito para la suspensión del contrato. Al respecto no se recibió comunicación del INVIAS. El 7 de julio, previo a los sucesos, se envió comunicación al INVIAS reiterando, una vez más, la necesidad de suspender el contrato de forma inmediata teniendo en cuenta las amenazas”, dijeron en el comunicado.

Y reiteraron el llamado a que se garanticen las condiciones de seguridad para ejecutar los proyectos a lo largo y ancho del país.

“Expresamos profunda solidaridad con nuestros trabajadores y sus familias y esperamos una pronta liberación y retorno a sus hogares”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion