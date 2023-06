Secuestraron a un comerciante de huevos en Ocaña

En las palabras y la mirada de Noriel Sánchez, el papá de Elkin Noriel Sánchez Flórez, quien fue secuestrado, en la mañana de ayer en Ocaña, se notaba el dolor, la tristeza y la frustración de no tener respuestas sobre el paradero de su hijo.

“Yo necesito que me den una noticia de él, porque ustedes también son padres, las personas que lo tienen. Necesito que me llamen, me digan que tengo que hacer, estoy dispuesto a negociar.”, dijo el padre en un video que se difundió en redes sociales.

El secuestro

A las 5:45 de la mañana, Elkin Sánchez caminaba por la avenida Francisco Fernández de Contreras cuando fue abordado por unos desconocidos, que se movilizaban en una camioneta, quienes lo obligaron a montarse en el vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.



“El joven iba a pie desde su casa, ubicada en el barrio Cañaveral, para tomar el transporte hacia su negocio, en ese momento lo abordaron”, contó una fuente extrajudicial.

Los empleados del negocio, de propiedad de la víctima, al percatarse que su jefe no llegaba le dieron aviso a sus familiares, quienes al poco tiempo se enteraron del secuestro.

Luego de que se conociera el hecho, una comisión del Gaula viajó hasta ese municipio para recolectar pruebas sobre quiénes están detrás del plagio y dónde tienen al hombre de 29 años.

La víctima tiene una comercializadora de huevos.

