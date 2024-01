Un hombre herido desata el miedo en San Luis

Las detonaciones de los disparos no paran de sembrar pánico en las calles de la ciudad. Aún cuando los habitantes ya están en sus casas, el miedo que infunden los violentos sigue apoderándose de la tranquilidad de los cucuteños.

Lea: Mataron a un hombre a pocos metros del cementerio de Banco de Arena

La inseguridad sigue siendo la ‘mancha negra’ arrancando el 2024 para los cucuteños. Los asesinatos y el registro de personas heridas, bien sea a bala o puñal, son de los temas con los que los habitantes de la capital notesantandereana se despiertan día a día.

El hecho más reciente se presentó la madrugada de ayer, en la calle 12 entre avenidas 6 y 7, del barrio San Luis. Cuando los habitantes de ese sector dormían, unos gritos de auxilio, acompañados de los golpes en las puertas de varias viviendas, provocaron miedo.

Era la 1:20 de la madrugada, según testigos, cuando un joven, de 27 años, tocaba en las puertas de varias puertas, mientras bajaba las escaleras de ese sector de Cúcuta, con una herida en su pecho.

“Yo escuché que él decía ‘ayúdeme, ayúdeme, no me deje morir’. Pero preferí no salir porque me daba miedo a esa hora”, aseguró una habitante del sector.

Mientras él tocaba las puertas de cada una de las casas, los gritos, según algunos vecinos de ese sector, se hacían más intensos, lo que provocó el ladrido de los perros.

Tras el llanto desesperado del hombre, la comunidad alertó a las autoridades. Minutos más tarde, la Policía llegó al lugar y encontraron al hombre herido.

Exclusiva: El angustiante escape de las mujeres sobrevivientes del incendio de La Castellana

Inmediatamente lo auxiliaron, llevándolo a un centro asistencial, donde iba a ser intervenido quirúrgicamente.

Los disparos

Aún, sin establecer los móviles del hecho, unos metros más adelante de donde el hombre caminó, buscando ayuda, otras personas dijeron haber escuchado la detonación de al menos tres disparos.

“Cuando escuché los gritos saque un machete y al asomarme, vi que era un joven sin camisa y decía que estaba herido. Pero no salí porque con la inseguridad que hay es mejor no arriesgarse uno”, dijo un vecino del barrio.

Asimismo, otras vecinas recordaban que durante la madrugada escucharon bulla, pero no se percataron de que algo peligroso había sucedido y tras conocer el hecho, comentaban impresionadas la oleada violenta que vive la ciudad iniciando año.

“Es increíble lo que está pasando. Está muy peligroso y se está viviendo mucha inseguridad”, dijo un vecino de ese barrio.

Este nuevo hecho violento se suma a la larga lista que las autoridades tienen por analizar y sobre la que deben trabajar para brindarle seguridad a los cucuteños.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion