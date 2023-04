Un muerto y tres herido dejó un choque de motocicletas en zona rural de Cúcuta

Cuando el papá de Luis Eduardo Flórez Parada se detiene a mirar la foto de su hijo, de inmediato las lágrimas empiezan a caer y el rostro de este humilde campesino refleja dolor, impotencia y resignación.

Luis Flórez murió la noche del viernes en un accidente de tránsito que se registró en la vereda Puerto Lleras, zona rural de Cúcuta, donde también resultaron tres personas heridas.

Según se conoció, Luis Eduardo viajaba en una motocicleta marca Suzuki GN, en sentido Puerto Santander-Cúcuta, conducida por Arley Gonzalo Rincón Moncada, de 19 años, cuando de repente chocaron contra una moto Auteco Pulsar, que viajaba en sentido contrario, y que, al parecer, conducía Javier Mauricio Romero Torres, pero del que las autoridades desconocen su paradero.

Allí también se movilizaba como pasajeros Danis Alejandro Sánchez Ramírez y Maryury Andrea Casadiegos.

Tras el impacto de las motos, Luis Flórez murió de manera inmediata, tras sufrir una herida abierta en la cabeza, mientras que Arley Rincón se fracturó una pierna.

Danis Sánchez, quien sufrió múltiples laceraciones en el cuerpo, fue trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meoz. Sin embargo, las autoridades desconocen el paradero del conductor de la moto Pulsar y de la mujer.

“Yo iba hacia la casa en Aguaclara, cuando me avisaron del accidente y me regresé hacia el policlínico, pero empezaron a llegar los muchachos heridos y yo esperanzado que llegara mi hijo y ahí me dijeron que lastimosamente él había muerto. De inmediato me fui a buscarlo en un carro y me tocó traerlo a la funeraria”, recordó el adolorido papá de Luis Flórez.

¿Quién era?

Luis Eduardo Flórez Parada tenía 26 años. El próximo 26 de mayo iba a cumplir años, lo que deja un inmenso dolor entre sus familiares.

Él se dedicaba a trabajar en agricultura, junto con su papá. Nació en El Zulia y actualmente vivía en Aguaclara con su familia. Dejó dos hijos, un niño de 10 años y una niña de 7 meses de nacida.

Su papá lo describió como un hombre trabajador, alegre y que le gustaba compartir tiempo con sus seres queridos.

Según se conoció, en el momento del accidente iba hacia un establecimiento que es administrado por su hermana. Al parecer, estuvo jugando pool con sus amigos.

Las autoridades tendrán que avanzar en las investigaciones para determinar qué causó el mortal accidente entre los motociclistas.

Sin embargo, una de las hipótesis que analizan las autoridades de tránsito es que la motocicleta Pulsar invadió el carril de la moto GN, en la que se movilizaba la víctima mortal.

Ciclista murió dos días después de accidentarse

Juan Manuel Peñaranda Peñaranda murió el viernes, luego de haber sufrido un accidente el miércoles, en el puente elevado de la Terminal de Transporte, cuando se movilizaba en una bicicleta.

Según se conoció, el ciclista perdió el control y chocó contra una de las barandas del puente, lo que le causó graves heridas y a pesar de luchar por su vida en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, finalmente murió.

