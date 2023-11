Un muerto y una herida dejó un accidente en la vía a Pamplona

Lo que parecía un lunes tranquilo en la vía que conduce a Pamplona, terminó siendo un día trágico para una familia nortesantandereana y todo por cuenta de un accidente que cobró la vida de un motorizado, quien se transportaba con una mujer, con rumbo a Cúcuta.

El hecho se registró ayer, a las 6:30 de la mañana, a la altura del kilometro 114 + 800, sobre el sector conocido como Pirulay.

Dentro de las hipótesis que manejan las autoridades es que, al parecer, cuando José Gabriel Carrillo Duarte conducía su motocicleta Yamaha YC 110, en una curva se salió de su carril e intentando adelantar a un camión y en su maniobra, perdió el control de la moto y chocó de frente contra un camión grúa que iba en el otro sentido.

“De las hipótesis que se manejan, es que, al parecer, hay un posible adelantamiento de un tercer vehículo, en ese instante, al parecer, el hombre que conducía la moto, pierde el control y choca de frente”, aseguraron las autoridades de tránsito.

Tras el impacto, la motocicleta se incineró, mientras que el hombre, de 37 años, quedó a unos metros de la moto y la mujer que lo acompañaba, quedó herida sobre el otro carril.

Debido a que José Gabriel quedó cerca a la moto, su pantalón fue alcanzado por las llamas, resultando con quemaduras, pero varios conductores que transitaban por el lugar, pararon y apagaron el fuego, evitando que fuera calcinado.

La mujer que se movilizaba con Carrillo y que quedó unos metros alejada de la moto, resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Dos horas duró cerrada la vía, mientras las autoridades hicieron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades también tratan de establecer si el exceso de velocidad también ayudó al fatal accidente que se registró.

Pendientes a la temporada navideña

Al acercarse la temporada decembrina, el mayor José Daniel Ortiz Soto, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Norte de Santander, les pidió a los conductores tener prudencia en medio de sus viajes, por el gran flujo de viajeros que se aproximan.

“Los conductores deben tener las pausas activas, no adelantar en doble línea y no exceder la velocidad, además de no ingerir licor si van a manejar”, señaló el oficial.

