Un robo, posible hipótesis en la muerte de un cucuteño en Bucaramanga

Los familiares de Ricardo Andrés Camero López, de 30 años, les exigieron a las autoridades que se adelanten las pesquisas que permitan esclarecer su muerte, ocurrida en una zona boscosa del barrio Albania, en Bucaramanga, descubierta el miércoles de la semana pasada.

Aunque el cadáver fue hallado en estado de descomposición, las huellas dactilares fueron fundamentales para que el Instituto de Medicina Legal conociera la identificación de la víctima, un cucuteño reconocido por sus labores sociales en el barrio Belén.

Carlos Camero, papá de Ricardo Andrés y exconcejal de Cúcuta, aseguró que su hijo llevaba en Bucaramanga un mes y medio, por los quebrantos de salud que afronta su hija, de 7 años.

Según se conoció, Camero López salió de su casa, en la capital de Santander, la noche del jueves 11 de mayo, en una motocicleta marca AKT, de placa RIL-40C y desde ese momento sus familiares perdieron el contacto con él.

Aunque la esposa de la víctima emprendió la búsqueda de su ser querido y hasta consultó con sus familiares en Cúcuta si había viajado hacia la frontera, no tuvo respuesta.

Seis días después, las autoridades fueron alertadas por un vigilante de que en una zona boscosa fue encontrado un cadáver en estado de descomposición, por lo que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargó de adelantar las investigaciones y el levantamiento.

“El viernes (19 de mayo) recibimos una llamada de la Fiscalía para que fuéramos a Bucaramanga, porque las huellas arrojaban que el cadáver era el de mi hijo Ricardo Andrés. La esposa reconoció la ropa que tenía. Sin embargo, la moto de él no apareció y tampoco tenía zapatos”, dijo el papá de la víctima.

El dolor y la incertidumbre invadieron a los familiares de Ricardo Andrés, pues aseguraron que él era un hombre trabajador, carismático, servicial y muy querido entre las personas que lo conocían, especialmente por su labor en la comunidad.

Camero López trabajó en la Terminal de Transporte de Cúcuta y recientemente trabajó en el gremio de transporte. Dejó dos hijos menores de edad.

Los robos

Según se conoció, en el sector donde fue hallado el cadáver de Ricardo Camero han ocurrido constantemente atracos, por lo que el papá de la víctima les pidió a la Policía y a la Fiscalía que se tomen las medidas correspondientes para evitar que sigan ocurriendo estos hechos.

Aunque las causas de la muerte de Ricardo Andrés no han sido establecidas con certeza, no se descarta que pueda ser un homicidio en medio de un atraco, ya que la motocicleta de la víctima no apareció en el lugar.

¿Qué pasó?

Las causas de la muerte del cucuteño son un misterio. Por el grado de descomposición que tenía el cuerpo, se cree que posiblemente murió desde el mismo día de la desaparición.



Durante las diligencias del levantamiento se conoció que, al parecer, la víctima tenía dos heridas. El cadáver fue encontrado por un habitante de calle en una zona de difícil acceso.



Entre la tierra y los matorrales sobresalía el cuerpo al que ya se le notaban sus partes óseas. Fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para sacarlo.

“Uno de padre le da angustia saber lo que pasó. Quiero saber por qué apareció en esas condiciones, cuáles fueron las circunstancias de la muerte, saber si fue violenta, si fue por robarlo, si fueron bandas criminales. Tantas preguntas que hay y todavía no hay respuestas”, insistió el papá de la víctima.

