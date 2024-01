Violencia sin freno: asesinato del líder comunal despierta consternación en Cúcuta

Consternados y entre la zozobra y la incertidumbre se encuentran los integrantes de la Federación Comunal de Cúcuta, tras conocer que el fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos fue asesinado cuando se encontraba en la venta de pasteles que tenía con su esposa.

Con esa trágica noticia despertó ayer la comunidad y a quienes también pertenecen a la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas).

Geovanni Luna Cárdenas, de 42 años, fue atacado a disparos por un sicario que se movilizaba en una motocicleta, convirtiéndose en el primer líder comunal asesinado este año.

“Nos solidarizamos con la familia y la organización. Solicitamos que se apresure la investigación y que se dé resultados frente a los hechos y solicitarle a las entidades del Gobierno, la responsabilidad que tienen para poder sacar adelante estos territorios donde hay tanta conflictividad”, dijo Marta Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Federación Comunal de Cúcuta y de la Confederación Comunal Nacional.

Lea también: Con piedras y botellas trataron de impedir una captura en Cerro Norte

Además, piden a las autoridades que no quede solo en investigaciones, sino que se den resultados, porque durante el 2023 más de 40 líderes comunales fueron amenazados y pese a que se presentaron las denuncias, solo se habría quedado en el proceso, permaneciendo en riesgo.

A su vez, Andrés Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Antonia Santos, rechazó este nuevo acto de violencia, pidiendo a las autoridades acompañar a los líderes y defensores de derechos humanos, para que no sean blanco de las bandas delincuenciales que azotan a la ciudad, porque supuestamente se han presentando amenazas y actos violentos en sector de Cúcuta.

“Rechazamos la manera vil como fue asesinado nuestro fiscal de la Junta de Acción Comunal. Inclusive, he solicitado en varias ocasiones a la Unidad Nacional de Protección y a la coronel Sandra Mora (comandante de la Policía Metropolitana) la protección del suscrito presidente porque he sido amenazado por las disidencias de las Farc y también por las bandas delincuencia que aquí operan. Hasta el momento no he visto frutos de esta acción”, expresó el presidente comunal.

Conozca: Un hombre herido desata el miedo en San Luis

Según se conoció, la JAC del barrio Antonia Santos desde el 13 de diciembre envió un derecho de petición pidiéndole a la comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (coronel Sandra Mora) un encuentro, donde pudieran exponer la situación que vive la comunidad frente a la violencia de las bandas delincuenciales, donde una de las que estaría delinquiendo en ese sector sería la de ‘Porras’.

La tragedia

Minutos después de que su esposa lo dejara solo, sentado y pendiente de la venta de pasteles, ayer, a las 8:00 de la mañana, un hombre en una moto llegó hasta la calle 17 con avenida 51, de ese sector de Cúcuta y atacó al líder comunal en repetidas ocasiones.

Tras escuchar los disparos y luego de ver que el pistolero huyó, varias personas se acercaron hasta el punto para ayudar al líder comunal.

Un hermano de la víctima, evidenciando que era Geovanni llegó al lugar y después de tomarle el pulso, comprobó que tenía signos de vida, por lo que junto con otros vecinos lo subieron a un taxi y trasladaron al Policlínico de Atalaya.

Lea: En menos de 48 horas han asesinado a dos hombres, en Banco de Arena

Era un líder comunal

Conteniendo sus lágrimas y con la penosa tarea de atender su teléfono para pedirle a sus demás familiares que tranquilizaran a su esposa e hija; un hermano de Geovanni Luna, aún con algunas manchas de sangre en su ropa, le hacía frente a las preguntas de las autoridades.

Según el hermano de la víctima, Geovanni era vigilante del colegio Carlos Ramírez Paris, que se encuentra a pocos metros de donde fue baleado.

Además, llevaba más de 15 años vendiendo pasteles en ese punto del barrio Antonia Santos, con su pareja sentimental.

Luna Cárdenas era conocido en ese sector de la Comuna 8 por ser colaborador, amable y solidario. Su servicio a la comunidad estaba presente en cada acción y justo hace dos meses había recibido el cargo como fiscal de la Junta de Acción Comunal de ese barrio.

Le puede interesar: El angustiante escape de las mujeres sobrevivientes del incendio de La Castellana

¿Y la seguridad?

En lo corrido de este 2024 ya se han registrado 10 homicidios en Cúcuta y su área metropolitana, estableciendo que cada día en la ciudad se conoce de un herido o persona asesinada, lo que inquieta a los cucuteños.

En Antonia Santos, al igual que otros barrios de la ciudad, pese a que en días anteriores la nueva administración estableciera que la Policía acompañara más a la comunidad, la inseguridad persiste.

Frente a esta situación, que ahora cobra la vida de un líder comunal, la Federación Comunal de Cúcuta pide a las autoridades luchar contra la inseguridad, para detener la violencia que agobia a la capital nortesantandereana.

“Hacemos un llamado a los actores armados. Ya es hora de que pare esta violencia. Yo soy de las que manifiesto que debemos tener un diálogo de paz, la ciudad se lo merece. Nosotros somos una comunidad pujante que salimos adelante con todas las dificultades que tenemos”, aseguró Marta Maldonado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion