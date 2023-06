Lo que se conoce del maletón de $500 millones que salpica al Gobierno

Un nuevo escándalo envuelve al gobierno del presidente Gustavo Petro por el hallazgo de presuntas altas sumas de dinero en efectivo dentro de un maletín en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según las versiones que se conocen de este hecho, fueron encontrados $500 millones en efectivo, los cuales involucrarían a Diego Enrique Vargas Vega, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad, quien fue nombrado en su momento por Luis Fernando Velasco, actual ministro del Interior.

Sin embargo, en las últimas horas Vargas Vera sostuvo en la revista Semana que la información se está tergiversando, ya que la maleta contenía solo $5 millones y el dinero pertenecía a un amigo que había ingresado a la entidad a visitar al entonces funcionario.

La visita se habría registrado el pasado 13 de abril y la reunión se dio en la sala de juntas, mientras el exfuncionario estaba en proceso de empalme y su amigo llevaba con él un maletín ejecutivo.

“Recibo la visita de un amigo de muchos años de amistad, él fue a la entidad a visitarme y desearme buena gestión, ahí yo no era subdirector porque me posesioné el 18 de abril. Yo no era servidor público, estaba recibiendo el empalme”, explicó el exsubidrector para el Manejo de Desastres de la UNGRD.

Posteriormente agregó que no se trataba de ningún bolso para hacer ejercicio, que era un maletín para cargar un computador portátil o documentos y en este estaban los $5 millones y algunos medicamentos. “Es algo irracional decir que $500 millones caben en un maletín ejecutivo, no caben ahí”, mencionó Vargas.

Cabe señalar que este maletín, según el relato, estuvo todo el día en la sala de juntas y generó sospechas por el personal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; sin embargo, este se abrió y fue revisado, comprobándose lo que había en su interior.

“Cuando regresé a la unidad, la persona me señaló que el maletín se quedó allá adentro. Me dijo que tenía medicamentos y el dinero con lo que iba a pagar la semana y media que se iba a quedar en Bogotá. No venía solamente a visitarme, venía por vueltas personales y por un tratamiento médico”, explicó en la revista Semana.

Durante las declaraciones fue enfático en que el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tuviera algún tipo de vinculación con este nuevo escándalo que envuelve al Gobierno nacional.

“Son infamias, acusaciones y comentarios malintencionados. Generé bastante molestia en personas tanto internas como externas. Soy una persona íntegra, una persona que no se presta para absolutamente nada y apegada a la ley”, agregó Vargas.

Frente a esta polémica en las redes sociales, diferentes opositores del Gobierno nacional se pronunciaron frente a este hecho y cuestionaron la transparencia con el que se estaría trabajando la Presidencia de Gustavo Petro.

“Lo de las maletas llenas de dinero es una constante en este gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado Juan José Lafaurie, quien es también hijo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Cabe señalar que se desconoce si las autoridades competentes abrieron una investigación interna frente a este caso.

A este hecho se le suman el escándalo de la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sanabria, en donde se encontró una maleta con unas altas cantidades de dinero en su vivienda.

Además del maletín con dinero que el expresidente del Senado, Roy Barreras, habría abandonado en un hotel de Bogotá y el polémico video en el que el actual presidente de la República estaba presuntamente recibiendo dinero que habría utilizado para su campaña presidencial.

