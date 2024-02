Adam Sandler será honrado en los People’s Choice Awards

Cuando Adam Sandler era estudiante de actuación en la ciudad de Nueva York, uno de sus maestros le invitó una cerveza y en medio de esa invirtación le sugirió que dejara los sueños de actuar, que se dedicara a otra cosa, que no tenía el talento para ello.

Años después, cuando ya era uno de los actores más taquilleros de Hollywood y había protagonizado películas junto leyendas como Jack Nicholson, en un bar y junto a sus amigos, vio a dicho maestro. No dudó en acercarse a él y en vez de echarle en cara su equivocación, le presentó a sus amigos, diciéndoles: “Él fue el único maestro que me invitó una cerveza”.

Es tan sólo una de las anécdotas por las cuales el famoso actor es considerado uno de los más queridos de Hollywood, quien ha logrado una carrera de mucho éxito y de larga duración.

Por ello, domingo 18 de febrero, en la entrega de los People’s Choice Awards, recibirá el galardón People’s Icon, por su trayectoria como actor, comediante y productor.

Adam Sandler será honrado por su impresionante carrera que lo ha transformado en una leyenda de la comedia, que incluye papeles icónicos en éxitos de taquilla como ‘Grown Ups’, ‘Happy Gilmore’, ‘The Wedding Singer’ y muchos más.

Sandler también ha demostrado ser un actor versátil con papeles dramáticos más recientes aclamados por la crítica en ‘Uncut Gems’, ‘Hustle’ y su próxima película ‘Spaceman’.

Además, tras ser uno de los actores taquilleros de los años 90 y las primeras dos décadas del siglo XXI, ha dado el salto a la producción de películas directamente para las plataformas de streaming, con muy buenos resultados.

Los premios People’s Choice Awards 2024 se transmitirán en por el canal E! Entertainment, desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California en vivo el domingo 18 de febrero 2024.

Allí se reunirán la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que los han inspirado durante todo el año. El aclamado actor Simu Liu (Barbie) será el anfitrión del esperado evento.

“Adam Sandler ha brillado en la industria durante décadas, entreteniéndonos desde que comenzó en ‘Saturday Night Live’ hace más de 30 años”, afirmó Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de NBCUniversal Entertainment.

“Desde Billy Madison hasta Mr. Deeds, sus inolvidables personajes han resistido la prueba del tiempo y han dejado su huella en el público durante generaciones. Estamos emocionados de honrarlo con el premio People’s Icon Award de este año”, agregó.

Durante los últimos 30 años, Sandler ha disfrutado de un éxito fenomenal como comediante, actor, escritor, productor y músico. Sus películas han recaudado más de 3 mil millones de dólares en todo el mundo e incluyen éxitos de taquilla como “Grown Ups”, “Big Daddy”, “The Longest Yard”, “The Waterboy” y “Hotel Transylvania”.

Sus películas son algunas de las más vistas, incluidas las recientes “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”, “Murder Mystery”, “Murder Mystery 2”, “Hustle”, “The Meyerowitz Stories”. y “Hubie Halloween”, entre muchos otros.

La carrera de Sandler ha sido reconocida a lo largo de los años con varios premios, incluidos nueve People’s Choice Awards, seis MTV Movie Awards y 12 Kids Choice Awards.

También ha sido nominado a dos premios Critics Choice, dos premios Gotham, un premio Globo de Oro, cinco premios Emmy y tres premios Grammy por sus múltiples álbumes de comedia que han obtenido multiplatino y han vendido en conjunto más de seis millones de copias.

A principios de este año, Sandler recibió el Premio Mark Twain de Humor Americano.

Entre los nominados se encuentran íconos de la industria como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Ryan Gosling, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Julia Roberts, Tom Cruise.

Así como también Timothée Chalamet, Kim Kardashian, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, America Ferrera, Natalie Portman, Taylor Swift, por mencionar algunos.

En representación de Latinoamérica brillan Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Kali Uchis, Karol G, Rosalía, Shakira, Young Miko, Bad Bunny, Bizarrap, Feid, Manuel Turizo, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Ozuna.

Todo esto se podrá ver el domingo 18 a través del canal E! Entertainment, empezando con la Alfombra Roja Live From E! People’s Choice Awards 2024 desde las seis de la tarde. Dos horas más tarde iniciará la premiación.

