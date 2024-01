Alina y Jim podrían estar en ‘La Casa de los Famosos’: esta fue la millonada que cobraron

El reality ‘La Casa de los Famosos’, que tuvo gran acogida en México, está por estrenarse en Colombia. Los televidentes están a la expectativa de saber quiénes son las reconocidas estrellas que entrarán a vivir en una casa, sin celular o contacto alguno por varios meses.

Aunque poco a poco se han ido revelando algunos de los famosos que participarán, en los últimos días ha estado sonando el nombre de la polémica pareja Alina Lozano y Jim Velásquez, gracias a que en su cuenta de Instagram, ambos revelaron que supuestamente fueron contactados por los productores del programa para que hicieran parte del reality.

En el video, Velásquez afirmó que primero contactaron a Alina; sin embargo, ella lo rechazó debido a que no se veía encerrada por mucho tiempo en una casa, pues quería cuidar la relación con su ahora esposo, estar pendiente de sus mascotas y continuar con sus redes.

“Ella me dijo, no me importa, porque no te podré ver, es un programa que se transmite durante 6 meses, no voy a poder hablar contigo, te decomisan el celular”.

A pesar de esto, Velásquez sí se mostraba ilusionado por estar en ‘La Casa de los Famosos’, aunque al principio no lo habían invitado; días después, su manager le avisó que lo habían contactado para hacer la negociación.

“A mí me negociaron en 5 millones semanales, o sea, 20 millones al mes y me habían ofrecido mucho menos”, dijo Jim.

Y añadió que cuando Alina se enteró de que Jim iba a asistir, ella cambió de parecer y también se apuntó al reality. Sin embargo, la cifra que pidió fue muchísimo más alta.

“Alina pidió 40 millones semanales, es decir, 120 millones al mes”, afirmó el actor.

Finalmente, comentaron que debido al alto precio que exigió Alina, los productores del programa decidieron sacarlos y contratar a una nueva pareja. Todo lo contaron de una forma muy jocosa, por lo que a muchos de sus seguidores les quedó la duda de si era verdad o no, pues ellos se han encargado de generar polémicas y contar su vida personal en redes sociales.

“Me comí el cuento, pero me hubiese encantado verlos en la casa de los famosos, son lo máximo”; “Yo sí pensé: de ser verdad se les acaba el matrimonio”; “Estuvo bueno. Hoy si me reí con ustedes”. Fueron algunos de los comentarios.