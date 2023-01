Así reaccionaron las celebridades con la nueva canción de Shakira

La canción de Shakira y Bizarrap, en la que la artista barranquillera se compara con un Ferrari y a la nueva pareja de Piqué con un Twingo, ha sido objeto de reacciones por parte de varios famosos, entre ellos Alejandro Sanz, Antonela Roccuzzo, Pilar Castaño y Carolina Cruz.

La presentadora de Día a día usó Instagram para agradecerle a Shakira, “por decir lo que muchas mujeres callan”. ¿Nueva indirecta para el actor cucuteño Lincoln Palomeque? “Te amo @shakira. Gracias por decir con música lo que muchas mujeres callan. BYE”, escribió la modelo. Por su parte, Alejandro Sanz no tardó en expresarle su apoyo a Shakira con un simple “Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!”.

El sencillo de la barranquillera con Bizarrap, lleno de mensajes contra Piqué y Clara Chía, acumuló ayer más de 34 millones de reproducciones en YouTube y un sinnúmero de memes y opiniones como: “muchos dicen que Shakira está resentida por tirarle mucho a Piqué, pero esta canción era necesaria para marcar su gran final. Qué chimba”, “de las mejores canciones de Shakira de los últimos años. Brutal”.

Gabriela Tafur trinó: “Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, damn Shak.

Aitana o Lali Expósito son otras de las estrellas que se han sumado en el apoyo a Shakira tras escuchar lo nuevo con Bzrp.

Mónica Rodríguez trinó: “CLARAmente Shakira se saca el clavito con esa canción. Directo al hígado. Ídola @shakira (y no lo pienso discutir con nadie). Perdón que los sal-pique con este anhelo de venganza musical”.

Pilar Castaño escribió en su Instagram: La nueva letra de @shakira con @bizarrap está revolucionando las redes y creando tres vertientes de reflexión: Algunas personas piensan que es el broche que pone fin a esta relación. Otras, una canción llena de excesos, ya que se mete con la nueva novia más que con él, que era con quién tenía una relación. Y otras, un himno de empoderamiento porque es una mujer que puede con todo sola.

Por su parte la cantante venezolana Briella confirmó que la melodía de la nueva canción, sí es muy similar a ‘Solo tu’ y dijo que cree que “es de la misma tonalidad” que su canción.

Una campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito. El lunes una avioneta en las playas de Mar de Plata, Argentina, flameó un cartel con uno de los versos de la canción hasta ese entonces desconocida: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú 11.01.23”.

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, canta la artista a ritmo de música electrónica. Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”. El streamer español Ibai Llanos, amigo de Piqué, se hizo viral con un video en el que reacciona en vivo y en directo a la canción: “Descanse en paz Gerard Piqué”, comentó visiblemente impresionado.

