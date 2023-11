Bad Bunny se enoja con sus fanáticos por una canción hecha con Inteligencia Artificial

“Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en tiktok salgansen de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa desaserme de gente así. Así que chu chu fueraa”, escribió el artista en su canal de WhastApp.

El enojo del conejo, al parecer, tiene que ver con una canción hecha con Inteligencia Artificial que se ha viralizado en la red social Tik Tok, llamada NostalgIA, en la que también aparecen las voces recreadas de Daddy Yankee y Justin Bieber cantando en español.

Esta no es la primera vez que aparece una canción de Bad Bunny hecha con Inteligencia Artificial. En abril se publicó una supuesta colaboración con la cantante Rihanna. La canción, que fue subida directamente a SoundCloud, YouTube y TikTok apareció bajo el nombre “Por Qué“.

Pero esto no le ha pasado solo a Bad Bunny. También le pasó a Drake y a The Weekend y Travis Scott y 21 Savage, y les puede pasar a todos.

Más allá de la reacción de Bad Bunny, la filtración de esta nueva canción que utiliza su voz pero que no es suya, abre un debate cada vez más urgente sobre el uso y los límites que deberá tener la Inteligencia Artificial en la industria musical.

Compositor Fantasma

“Sin compositores no hay canciones”, es el primer mensaje que aparece fijado en la cuenta de X de Ghostwiter, el compositor anónimo que se ha vuelto viral por las canciones que ha publicado en redes sociales y plataformas con ayuda de Inteligencia Artifical.

Su primer éxito fue “Heart on My Sleeve”, la supuesta colaboración entre Drake y The Weekend que se hizo viral en TikTok, Spotify, YouTube antes de ser removida por Universal Music, el sello de ambos artistas.

Con el éxito de la canción surgieron una cantidad de interrogantes sobre la relación entre la Inteligencia Artificial y la música, que van desde la monetización y los derechos, hasta la forma como creamos y percibimos lsa canciones.

“En los meses transcurridos desde entonces, quienes están detrás del proyecto se han reunido con sellos discográficos, líderes tecnológicos, plataformas musicales y artistas sobre cómo aprovechar mejor los poderes de la IA, incluso en una mesa redonda virtual este verano, organizada por la Academia de la Grabación, la organización detrás de los premios Grammy”, escribió Joe Coscarelli en una nota sobre el tema para The New York Times.

El panorama es poco predecible. Son tantas las opciones que surgen con la Inteligencia Artificial que nadie sabe bien qué va a pasar.

“Ghostwriter realmente ha jugado un papel importante aquí para generar conciencia y atención (...) Sabemos que la IA va a desempeñar un papel en nuestro negocio. No podemos pretender darle la espalda y tratar de prohibirlo”, le dijo Harvey Mason Jr., productor y director ejecutivo de la Academia de la Grabación a Coscarelli.

Por ahora, nadie sabe con certeza quien es Ghostwiter. Pero un representante que habló en su nombre para The New York Times confirmo que “Heart on My Sleeve” y “Whiplash” –una canción que lanzaron después usando las voces de los raperos Travis Scott y 21 Savages–, fueron originalmente escritas y grabadas por humanos.

La canción, que fue publicada en TikTok y X, apareció acompañada de una declaración que les pedía a los artistas colaborar en un lanzamiento oficial. “El futuro de la música está aquí. Los artistas ahora tienen la posibilidad de dejar que su voz trabaje para ellos sin mover un dedo”, escribió el Ghostwriter. “Si estás dispuesto a publicarlo, lo etiquetaré claramente como A.I. y te enviaré las regalías. Respeto de cualquier manera”.

No todo es malo... por ahora

Un año antes de ser asesinado, John Lennon grabó un demo con tres canciones en su casa. Su viuda, Yoko Ono, se las entregó en 1994 a Paul McCartney, su compañero en Los Beatles.

En los dos años siguientes fueron lanzadas dos de las tres canciones, ‘Free as a bird’ y ‘Real love’, pero ‘Now and then’ siempre resultaba ser un fracaso por la mala calidad de la grabación original, que además tenía demasiado ruido de ambiente.

Por eso la canción apenas pudo ser lanzada la semana pasada, casi 20 años después de que Yoko Ono se la diera a McCartney y poco más de 40 años desde que Lennon las grabó. Lo que hacía falta era la Inteligencia Artificial.

“En esta última grabación de The Beatles, tomamos la voz de John y la obtuvimos de forma pura a través de la IA. Entonces pudimos mezclarla, como se hace normalmente. Esto te da algo de libertad”, dijo McCartney en una entrevista con Radio 4.

La inteligencia artificial generativa es capaz de tanto, que, en términos de música, podría transformarlo todo. Mientras más información acumule, mejor... o peor.

