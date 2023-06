Calle y Poché: sin etiquetas, el nuevo estreno de Prime Video

La espera terminó y pro fin llegó la fecha de lanzamiento de la nueva docuserie colombiana, Amazon Original titulada 'Calle y Poché: sin etiquetas', que sigue la vida de las estrellas de redes sociales Daniela Calle (Calle) y María José Garzón (Poché) junto a su círculo cercano de amigos que también son personalidades muy prometedoras de Bogotá. Con casi 40 millones de suscriptores en sus plataformas, Calle y Poché están listas para mostrar su faceta detrás de la pantalla de las redes sociales, con un elenco en su mayoría LGBTQ+, que cuenta con cantantes, bailarines, creadores de contenidos y actores que persiguen sus sueños mientras entran a la edad adulta.

Producida por Miracol, 3Ball Production, Dhana Media y Latin World Entertainment. 'Calle y Poché: sin etiquetas' está liderada por las showrunners Natalia García, Mari Urdaneta y Liliana Moyano. Los productores ejecutivos son Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Jeff Altrock, Paul O'Malley, Luis Balaguer y Pedro Dávila, junto a un elenco de influencers que incluye a Lucía Villa, Laura Villa, Daniela Abisambra, Juliana Sedan, Alejandro Valencia, Kim de Sutter, Mariana Camacho, Juancho Muñoz y Juan González.

"Tenemos que darle visibilidad a esta nueva generación de colombianos en la industria creativa que son sumamente talentosos y apasionados y han hecho de todo para que sus sueños se hagan realidad", dijo Camila Misas, cabeza de Originales Locales para Argentina, Colombia y Chile. “Este show nos permite adentrarnos en sus vidas, mostrando sus momentos de intimidad, dilemas, gustos y sobre todo, el valor de la amistad."

"No podría estar más feliz de que Prime Video, Calle y Poché y el resto del elenco hayan confiado en nosotros para darle vida a este hermoso proyecto. Este show tiene muchas banderas y creemos que los espectadores se sentirán representados, vistos y escuchados", dijo Mari Urdaneta, productora ejecutiva de la docuserie.

Este nuevo estreno se unirá a miles de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, Góspel, MANES, Primate, La Vida Después del Reality y A Grito Herido¸ así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power, Jack Ryan de Tom Clancy y The Marvelous Mrs. Maisel, AIR, Bodas de Plomo, todas en Prime Video, que está disponible sin costo adicional para miembros de Prime Video.

