Carolina Cruz y Jamil Farah expusieron su amor con una nueva foto en redes

Carolina Cruz y su nuevo novio, Jamil Farah, ya no ocultan en lo absoluto su amor, porque desde que hicieron la primera aparición juntos en sus redes sociales, decidieron no taparse más y no han parado las oportunidades para presumir de su gran unión, la cual ha sido aplaudida por el público.

La presentadora y el piloto están viviendo al límite los primeros meses de su romance en los que el sol y la playa han sido sus acompañantes, como lo evidencia cada fotografía en la que están juntos.

Lea: El actor cucuteño Gregorio Pernía estrena canción

Esta vez fue el piloto quien decidió encender las redes, con más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Farah publicó una foto tipo instantánea en sus historias en la que se le ve junto a la presentadora caleña, sentada en un sofá muy sonrientes, vestidos con prendas de color claro mientras él sostiene una copa en la mano.

A la publicación el nuevo novio de Carolina Cruz no le agregó ningún texto ni descripción, aunque al ver la imagen no hace falta decir con palabras lo que expresa la imagen, porque se les ve demasiado felices y a gusto el uno con el otro.

Segundos después de fuera abierto para el público el bonito retrato de los enamorados, la presentadora replicó en su respectiva cuenta, en la que ya suma más de 7 millones de seguidores, la foto con el piloto.

Las frecuentes publicaciones de la pareja se vuelven más y más virales tras meses y semanas de especulaciones y rumores sobre su posible unión, a los cuales Cruz y Farah decidieron poner fin con un post en un yate, disfrutando de un radiante sol que los bañaba mientras se daban un beso.

El piloto que conquistó a esa belleza colombiana tiene 31 años y según lo que muestra su perfil en redes sociales es que es un apasionado por los deportes acuáticos, dado que se le ve practicando surf y kitesurf.

Conozca: Krig y Nales se reencuentran con 'Rojo y negro'

El atractivo hombre es de la isla de San Andrés, lo que podría justificar su fascinación por el mar, y pasa su vida entre Bogotá, donde vive con su actual pareja. Además, de pasar en los lugares a los que viaja por su trabajo como piloto.

¿Y Lincoln Palomeque?

La ruptura entre la presentadora de Día a Día y Lincoln Palomeque en el 2022 dejó sorprendidos a todos los colombianos, porque era una de las parejas más sólidas y que lucían más felices en el mundo del entretenimiento.

Además, a lo largo de los años, la pareja compartió momentos inolvidables juntos, formaron una hermosa familia y se convirtieron en referentes de estabilidad y felicidad para muchos. Su relación parecía estar basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo, lo que hacía pensar que estaban atravesando un buen momento.

Sin embargo, pronto confirmaron su separación a través de sus redes sociales, y casi un año después, la pareja parece estar avanzando por su propia cuenta.

Por lo menos así lo ha demostrado Carolina Cruz, quien ha mostrado su amor con el piloto Farah, luego de que hubieran intentado ocultarlo por un tiempo.

Incluso, en la tarde del pasado viernes, 5 de mayo, la presentadora publicó un mensaje que devela los momentos por los que atraviesa, tal vez, marcada por su relación con Palomeque.

“Con tiempo he aprendido a merecer, aunque no lo crean, me cuesta y mucho. Merecimiento… mi trabajo interno. Una de las cosas que más disfruto es viajar y aunque me cuesta despegarme de mis gordos, les he ido enseñando las cosas que hacen feliz a mamá, una de ellas es bucear, ojalá amen tanto el mar como yo”, dijo la caleña.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion