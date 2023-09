Carolyna Lara revive el clásico 'Tú' de Shakira

En un giro refrescante para la música regional colombiana, Carolyna Lara continúa abriendo un camino único. Su cautivadora voz, su talento innato y su entrañable personalidad la han posicionado firmemente a la vanguardia de los artistas destinados al éxito.

Su último proyecto musical, impulsado por el deseo de complacer a sus seguidores y a quienes se acercan a ella en las calles para expresarle su cariño y admiración, es un nuevo lanzamiento titulado 'Tú', una canción icónica de 1998 originalmente interpretada y compuesta por la barranquillera Shakira.

"Aunque nos tomamos muy en serio mi carrera nos gusta jugar con mi público, me gusta preguntarles que quieren escuchar en mi voz y retarlos y que me reten para conocerlos mejor, así que en una actividad más de tres personas me pidieron cantar ‘Tú’ de Shakira y con mucho respeto por todo lo que esta tremenda artista representa decidí junto con mi equipo grabarla como preámbulo al mes del Amor y la Amistad”, comentó la artista.

'Tú' viene acompañado de un vídeo musical que, aunque simple, muestra maravillosamente el encanto de Carolyna. El vídeo no sólo destaca su destreza como cantante sino que también revela sus capacidades de actuación.

La producción musical de este sencillo estuvo a cargo magistralmente del maestro regional Ricardo Torres. La fecha de lanzamiento de la canción coincide perfectamente con el inicio del nuevo mes.

"La oportunidad de interactuar con tanta gente a través de las redes sociales me ha hecho más consciente de cada paso que doy. En primer lugar, porque a través de estas plataformas recibo comentarios de primera mano sobre lo que les gusta o no les gusta. En segundo lugar, me obliga a pensar en lo que quieren de mí. En este caso, era una canción de amor que podría dedicarse a los hijos, a la pareja, a los padres o incluso a las mascotas. 'Tú' resume exactamente eso: una canción que se puede dedicar a todos nuestros seres queridos", afirmó Lara.

La artista bogotana también confesó sentir un toque de aprensión al pensar en Shakira escuchando su interpretación regional de la canción. Sin embargo, encuentra tranquilidad en la impecable calidad de la producción y en la apasionada entrega que sale directamente de su corazón. 'Tú' ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube de Carolyna Lara.

La nueva versión de Carolyna Lara de 'Tú' no sólo rinde homenaje al legado musical de Shakira sino que también muestra su propia destreza vocal y su compromiso con sus fans. Mientras continúa causando sensación en la escena musical colombiana, es evidente que su pasión y dedicación la están impulsando hacia una carrera exitosa y emocionante.

