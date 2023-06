Cuando era chiquita quería actuar en Hollywood: Juana Arias

La mayor parte de la carrera actoral de la colombiana Juana Arias la ha venido desarrollando desde México, un mercado amplio pero también muy competido, donde ha podido abrir un espacio propio y poder explorar el mundo del emprendimiento.

Son varias e importantes las producciones en las cuales ha participado, tanto para los destacados canales mexicanos, como para las plataformas que cada vez le apuestan más a las producciones latinoamericanas.

Ya pronto se podrá ver en una nueva serie ‘Pacto de Sangre’ para la plataforma Vix, mientras se alista para arrancar en el mes de septiembre una nueva serie en México.

- Se cumplieron diez años de los Premios Platino, ¿Qué tanto le funcionan a los actores este tipo de iniciativas?

Creo que ha logrado aportar mucho a las carreras de los actores de manera significativa. En lo personal, hace cinco años, cuando asistí por primera vez a estos premios, terminé haciendo parte de una importante serie.

Es una oportunidad única de poder encontrarse con directores, productores y actores de distintas partes de Iberoamérica, donde uno puede ampliar sus oportunidades de trabajo. Creo que es un aporte a la unión y también ha incentivado que los elencos de series y películas de distintos países, se nutran del talento de distintas partes de Iberoamérica.

- ¿Cómo han vivido los actores el famoso ‘boom’ de las plataformas de streaming?

Muchas veces los actores teníamos el sueño de llegar a Hollywood, pero las plataformas han ido transformando esos sueños, porque llegaron para darnos múltiples opciones, tanto a actores como a los propios usuarios.

El salir en una plataforma te permite que tu trabajo se vea en gran parte del mundo, y ellas han entendido mejor que nadie el tema de la globalización, donde ciudades metrópolis como Madrid, cuentan con una población de distintas partes del mundo, y reconocen que sus productos deben ser así.

- Un momento de muchas producciones audiovisuales…

Es un arma de doble filo donde una serie estrena una temporada completa un día y tienes la reacción inmediata del público que se manifiesta por las redes sociales, pero también duele un poco el rápido olvido por la cantidad de producciones que a diario estrenan las propias plataformas.

El reto es grande, porque las series deben ser increíbles porque la gente si no le gusta, para y cambia de opción de inmediato, diferente a cuando la telenovela duraba un año y la gente no paraba de hablar de ella durante ese año.

- ¿Cómo ha sido el trabajo en México?

Ha sido una labor de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo. Son más de siete años radicada allí, lo que no fue nada fácil, pues llegué de Colombia de ser protagonista a que me ofrecieran sólo pequeños papeles.

Fue dejar el ego atrás e ir sembrando e hilando. Empezar poco a poco para poder ir logrando lo que he querido. Me falta mucho pero el camino recorrido ha sido largo y enriquecedor.

- ¿Le siguen llamando de Colombia?

Siempre tengo las puertas abiertas para poder trabajar en Colombia, no para volver a vivir allí, porque ya tengo dos restaurantes en México y siento que mi vida está establecida allí, pero siempre tengo algunas llamadas de Colombia para algunos proyectos que hasta ahora no he podido hacer.

- ¿Cómo va esa faceta empresarial en el tema de los restaurantes?

Ha sido una exploración bastante interesante, que se relacionan bien, porque logramos cosechar un público que te sigue en las redes sociales y que luego con ellos puedes impulsar proyectos como el tema de los restaurantes. En eso se complementan.

No tenía ni idea del mundo de los restaurantes, pero hemos logrado conformar un equipo sólido.

- En el tiempo que lleva como actriz, ¿Qué tanto sus sueños profesionales se han transformado?

Cuando era chiquita quería actuar en Hollywood. Hoy en día, me encantaría llegar a Hollywood, pero estoy más concentrada en hacer mejor cada uno de mis papeles, siempre quiero hacerlos mejor, sabiendo que debo formarme día a día, que eso no para. Sencillamente disfrutar el proceso.

- ¿Qué viene para Juana Arias en este 2023?

En abril terminé las grabaciones de la serie ‘Pacto de sangre’ para la plataforma Vix, con mucho humor negro, que es difícil de hacer pero que a mí me encanta.

En septiembre empiezo una nueva serie mientras termino algunos cursos de actuación.

- ¿Tendrá su marca de joyas?

Me encanta la parte creativa, y la joyería tiene mucho de eso, con su valor agregado y sus mensajes.

Todo nació hace dos años a través de uno de mis socios que inició con el tema de las joyas y mostrarlas en las redes sociales, y en medio de todo, empezamos a cada vez trabajar más juntos, metiéndole muchas cosas de psicología, de meditación, de palabras de gran poder y cómo se puede llegar en un collar o una pulsera.

