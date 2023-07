Después de 9 años, Salazar vuelve a tener reina del café

Reina Departamental del Café

Natalia Hernández Carvajal, de 19 años y 1,80 de estatura, se convirtió en la nueva Reina Departamental del Café que se llevó a cabo en Salazar de las Palmas, municipio que representó.

A la estudiante de sexto semestre de Comunicación Social para el Desarrollo en la Universidad de Pamplona le apasiona el deporte y el arte.

Hace dos meses representó a Salazar en el Reinado Departamental de la Ganadería, donde quedó en el cuadro final. Además ha sido la imagen de algunas marcas.

Lea también: Artistas pintaron muros y paredes de Chinácota y Pamplona

Hernández destacó que Salazar es la cuna del café y “estamos ubicados en uno de los departamentos con el mejor grano de Colombia. Además es un municipio donde la gente enamora con su carisma y valentía”.

Se considera una mujer disciplinada, amorosa y comprometida con todo lo que se propone. “Soy muy soñadora, extrovertida y persistente. Cada meta que me he trazado durante mi vida la he logrado con mucho compromiso y esfuerzo. Mi lema de vida es “inténtalo tantas veces como sea posible hasta que logres la meta”.